В России начали массово скупать товары для хоббихорсинга

Согласно данным мониторинга, продажи таких игрушечных коней за последнее время выросли на 142%. Помимо этого, значительно увеличился спрос на сопутствующие товары: специальные шампуни для ухода за гривой (плюс 381%), загончики (рост на 124%) и тренировочные барьеры (плюс 97%). Даже «паспорта для лошадок» стали покупать на 10% чаще.