В России начали массово скупать товары для хоббихорсинга

Согласно данным мониторинга, продажи таких игрушечных коней за последнее время выросли на 142%. Помимо этого, значительно увеличился спрос на сопутствующие товары: специальные шампуни для ухода за гривой (плюс 381%), загончики (рост на 124%) и тренировочные барьеры (плюс 97%). Даже «паспорта для лошадок» стали покупать на 10% чаще.
Стоимость основного атрибута — коня на палочке — сейчас варьируется от 1 600 до 6 000 рублей. Аналитики предполагают, что интерес к этому увлечению может получить второе дыхание именно благодаря восточному символу наступающего года, сообщает SHOT.
Кстати, ранее в Федерации хоббихорсинга популярность скачек без лошадей объяснили бедностью.