В России начали массово скупать товары для хоббихорсинга

В преддверии Нового года, символом которого станет Красная Огненная Лошадь, россияне активно скупают атрибутику для хоббихорсинга. Это популярная активность, во время которой вместо настоящей лошади используется стилизованная «голова на палочке».

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным мониторинга, продажи таких игрушечных коней за последнее время выросли на 142%. Помимо этого, значительно увеличился спрос на сопутствующие товары: специальные шампуни для ухода за гривой (плюс 381%), загончики (рост на 124%) и тренировочные барьеры (плюс 97%). Даже «паспорта для лошадок» стали покупать на 10% чаще.

Стоимость основного атрибута — коня на палочке — сейчас варьируется от 1 600 до 6 000 рублей. Аналитики предполагают, что интерес к этому увлечению может получить второе дыхание именно благодаря восточному символу наступающего года, сообщает SHOT.

Кстати, ранее в Федерации хоббихорсинга популярность скачек без лошадей объяснили бедностью.