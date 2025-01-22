В России начали кодировать подростков от зависимости к вейпам

Специалисты отметили, что кодированию подвергаются дети в возрасте 14−16 лет, злоупотребляющие вейпами. Об этом сообщается в телеграм-канале Shot, который провел опрос среди врачей-наркологов.
Процесс включает введение специальных препаратов и психологическую настройку. Чаще всего лечение осуществляется с помощью психотерапии или гипноза, при этом психиатры также работают над личными проблемами подростков. Полный курс лечения стоит около 50 тысяч рублей.
Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет.
За принятие закона проголосовали все 419 присутствующих на заседании депутатов. Изменения внесены в ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. Ранее штрафы по этой статье составляли для граждан от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.