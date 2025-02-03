В России начали клинические испытания препарата от миодистрофии Дюшенна

Мышечная дистрофия Дюшенна относится к классу редких заболеваний и входит в список из 284 орфанных заболеваний, установленных Минздравом. Ранее российские фонды попросили расширить «резерв» на лечение редких болезней в регионах. Как сообщал РБК в декабре 2024 года, правительство должно будет определить порядок и случаи, при которых регионам будут направлять средства из федерального бюджета. Эти деньги будут предусмотрены на закупку лекарств для пациентов, больных «жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности». Существует отдельный перечень таких заболеваний, утвержденный постановлением правительства № 403, но в него входят всего 17 заболеваний.