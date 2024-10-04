В России началась сборка первого целиком импортозамещенного спутника

Как следует из доклада главы «Космической связи» на прошедшем в четверг пленарном заседании Satcomrus, запустить аппарат на геостационарную орбиту планируется в декабре 2026 года, а ввести в эксплуатацию — в марте 2027 года. По его словам, аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе — «если найдутся потребители».