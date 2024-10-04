Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России началась сборка первого целиком импортозамещенного спутника

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Сборка первого российского спутника связи «Экспресс-АМУ4», изготовленного целиком из отечественных компонентов, уже ведется. Об этом ТАСС сообщил гендиректор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.

Источник: Reuters

«В наших планах — окончание работ над спутником “[Экспресс]-АМУ4”, это 2026 год. В настоящий момент сборка спутника ведется, к нему поставляются комплектующие, все комплектующие изготовлены на российских предприятиях», — сказал Волин в кулуарах конференции Satcomrus 2024.

По его словам, на сегодняшний день в производственной кооперации по «Экспрессу-АМУ4» состоят 30 отечественных предприятий, которые должны произвести 1,1 тыс. приборов, устройств и элементов электронно-компонентной базы.

О планах начать сборку аппарата этой осенью Волин рассказывал в интервью ТАСС в апреле — тогда он отметил, что на спутниковую платформу начнут устанавливаться элементы полезной нагрузки, двигатели и топливные баки.

Как следует из доклада главы «Космической связи» на прошедшем в четверг пленарном заседании Satcomrus, запустить аппарат на геостационарную орбиту планируется в декабре 2026 года, а ввести в эксплуатацию — в марте 2027 года. По его словам, аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе — «если найдутся потребители».