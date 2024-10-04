В России началась сборка первого целиком импортозамещенного спутника

«В наших планах — окончание работ над спутником “[Экспресс]-АМУ4”, это 2026 год. В настоящий момент сборка спутника ведется, к нему поставляются комплектующие, все комплектующие изготовлены на российских предприятиях», — сказал Волин в кулуарах конференции Satcomrus 2024.
По его словам, на сегодняшний день в производственной кооперации по «Экспрессу-АМУ4» состоят 30 отечественных предприятий, которые должны произвести 1,1 тыс. приборов, устройств и элементов электронно-компонентной базы.
О планах начать сборку аппарата этой осенью Волин рассказывал в интервью ТАСС в апреле — тогда он отметил, что на спутниковую платформу начнут устанавливаться элементы полезной нагрузки, двигатели и топливные баки.
Как следует из доклада главы «Космической связи» на прошедшем в четверг пленарном заседании Satcomrus, запустить аппарат на геостационарную орбиту планируется в декабре 2026 года, а ввести в эксплуатацию — в марте 2027 года. По его словам, аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе — «если найдутся потребители».