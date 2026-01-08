Популярные темы
В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России стартовала подготовка персонализированной вакцины от меланомы для некоторых пациентов. По его словам, для ряда больных уже проведена диагностика, и начался процесс синтеза вакцин, предназначенных для индивидуального введения.

Источник: Life.ru

Гинцбург в беседе с ТАСС подчеркнул, что уровень иммунного ответа будет оцениваться после каждой инъекции, и клинические иммунологи примут решение о необходимости последующих инъекций. Он отметил, что вакцинация начнется после полной диагностики каждого пациента, что требует времени и ресурсов, но процесс уже запущен.

Ранее Минздрав России одобрил применение в клинической практике двух новых противоопухолевых препаратов. Разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарства нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Это лишь старт внедрения инновационного подхода в онкотерапии, а дальше потребуется дополнительная проверка эффективности и безопасности этих методов уже в реальной клинической практике.