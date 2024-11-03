В России началась ежегодная акция «Ночь искусств»

Московский театр «Современник» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» проведет 3 ноября экскурсию «Театр: хочу все знать». В программу входит визит в музей театра, осмотр декораций и сценических костюмов, рассказ о секретах театрального грима, знакомство с закулисным пространством.
Пушкинский музей откроет вход в мемориальную квартиру Святослава Рихтера 3 и 4 ноября по бесплатным билетам с 12.00 до 20.00.
В Музее МХАТ в 16.00 3 ноября на постоянной экспозиции пройдет лекция «А. П. Чехов и О. Л. Книппер-Чехова. Мистический муж, мистическая жена» от Марии Полкановой, ведущего специалиста выставочного отдела музея. А в Доме-музее Станиславского гости акции смогут посетить спектакль «Онегин и Татьяна. Они были молоды, как и мы» в 19.00, после чего в 20.30 заведующая Домом-музеем Анаит Овчинникова прочитает лекцию «Театральный роман» в Онегинском зале.
Четвертого ноября в музее-заповеднике «Остафьево»- «Русский Парнас» состоится бесплатная экскурсия по выставке «Дворянское воспитание», где расскажут о мире дворянского детства. Гости экскурсии узнают об особенностях воспитания детей в семьях российских аристократов в
В Библиотеке иностранной литературы древнегреческие музы представят свою программу: Терпсихора откроет двери в мир латиноамериканских танцев, Клио расскажет все тайны истории и литературы, а Мельпомена придет с Шекспиром. В сопровождении Гефеста гости отправятся в типографию XV столетия, мастерскую миниатюриста и почувствуют себя в роли создателя редкого книжного издания XVII века. Покровитель искусств Аполлон представит литературно-музыкальную программу «Нет, я не Байрон».
Старт всероссийской акции «Ночь искусств» в Музее музыки начнется с выступления Концертного духового оркестра Детской музыкальной школы имени Михаила Иннокентьевича Табакова.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» для жителей и гостей столицы подготовили более 300 мероприятий, программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств.
Так, в здании Рижского вокзала в 20.30 выступит пианист-неоромантик Никола Мельников в сопровождении оркестра. В 22.30 там состоится шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого. Оба отделения объединит космическая тематика.
Участники Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и приглашенные гости выступят в рамках «Ночи искусств» на борту теплохода. Во время прогулки по Москве-реке они отметят 25-летие оркестра. Всего планируется три сеанса: в 18.00, 20.00 и 22.00.
Лекции, театральный перформанс, кинопоказ и выставка пройдут 3 ноября в ходе «Ночи искусств» в центре «Зотов». В Театре на Трубной артисты труппы проведут ночную экскурсию «Мифы дома на Трубе» и расскажут о событиях, которые происходили в этом здании в XIX веке.
Мероприятия в рамках акции пройдут и на ВДНХ. Так, 3 ноября в центре «Космонавтика и авиация» откроется выставочный проект в формате иммерсивного путешествия «За гранью фантастики». Еще там состоятся тематические экскурсии «Огни ВДНХ». Одной из центральной площадок, посвященных кинематографу, на ВДНХ станет Музей кино. В воскресенье вход на выставки, интерактивные программы и лекции там будет бесплатным. Два спецпоказа пройдут в Музее кино на тему копродукции, посетители увидят фильмы «Да здравствует Мексика!» и «Великий воин Албании Скандерберг».