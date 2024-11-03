В России началась ежегодная акция «Ночь искусств»

Мероприятия в рамках акции пройдут и на ВДНХ. Так, 3 ноября в центре «Космонавтика и авиация» откроется выставочный проект в формате иммерсивного путешествия «За гранью фантастики». Еще там состоятся тематические экскурсии «Огни ВДНХ». Одной из центральной площадок, посвященных кинематографу, на ВДНХ станет Музей кино. В воскресенье вход на выставки, интерактивные программы и лекции там будет бесплатным. Два спецпоказа пройдут в Музее кино на тему копродукции, посетители увидят фильмы «Да здравствует Мексика!» и «Великий воин Албании Скандерберг».