В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

В 2024 году стало на 22% больше вакансий для специалистов без опыта работы по сравнению с 2023 годом. Такие сотрудники востребованы на складах и в производстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
Наибольшая доля вакансий для начинающих специалистов была представлена в складской логистике (9,48% от общего числа вакансий без опыта). Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта в этой сфере составляет 62 355 ₽ в месяц при полной занятости.
На втором месте — пищевая промышленность. В этой сфере долей вакансий для специалистов без опыта составляет 9,11%. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 66 376 ₽ в месяц.
Замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства — 7,93% от общего числа вакансий без опыта. Средняя зарплата в этой области для таких соискателей составляет 63 022 ₽ при полной занятости.
Работодатели привлекают соискателей без опыта за счет корпоративных бонусов, льгот, ДМС и обучения. Увеличилось также количество объявлений, в которых сотрудникам предлагали зоны отдыха и компенсацию питания.
Ранее опрос показал, что только 10% россиян боятся лишиться работы. Все больше россиян уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. Главная причина — дефицит кадров. В октябре 2024 года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что зарплаты в России продолжат расти, а дешевого труда в стране не будет: «Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше». В декабре 2024 года Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%.
А недавний опрос «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что почти половина россиян (48%) из городов-миллионников не согласятся работать при зарплате ниже 50 тыс. руб. Почти четверть россиян (22%) не согласятся на вакансию с зарплатой ниже 100 тыс. руб. При этом 67% опрошенных россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (44%) или абсолютно (23%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.
До этого были названы самые дефицитные профессии с точки зрения обеспечения кадрами. Наименее востребованной у соискателей оказалась профессия дворника: индекс активных резюме на одну вакансию составляет 0,9, а медианная зарплата — 31,1 тыс. руб. В этой профессии отмечается прирост зарплаты на 24% по сравнению с 2023 годом.