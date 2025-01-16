В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Ранее опрос показал, что только 10% россиян боятся лишиться работы. Все больше россиян уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. Главная причина — дефицит кадров. В октябре 2024 года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что зарплаты в России продолжат расти, а дешевого труда в стране не будет: «Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше». В декабре 2024 года Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%.