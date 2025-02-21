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В России на 70% выросли ранние бронирования на майские выходные

Россияне активно бронируют путевки на майские праздники, и спрос на ранние заказы вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Российский союз туриндустрии, это связано с дополнительными выходными в начале мая. Однако только 6% заявок приходится на отдых внутри страны, остальные выбирают зарубежные направления.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты стали главными фаворитами среди туристов. Средняя стоимость путевки в Турцию за год возросла на 20% и достигла почти 240 тыс. руб., в то время как отдых в Египте обойдется в среднем в 280 тыс. руб., что на 40% больше, чем в прошлом году. Цены на поездки в ОАЭ также увеличились на 20 тыс. руб. и составили более 260 тыс. руб, передает Коммерсант.

Тем не менее, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что рост цен не столь значителен, как может показаться. «Бронирования действительно подросли на 15%, но статистику подводить преждевременно», — сказал он.

Среди индивидуальных туров популярностью пользуются Мальдивы и Сейшелы. Глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская сообщила, что многие россияне хотят провести майские праздники в тропиках, а также интересуются поездками в Европу, включая Париж и Италию.

На российских курортах, по прогнозам, планирует отдохнуть вдвое меньше граждан, чем в прошлом году. Лидером остается Сочи, где средняя цена поездки превышает 100 тыс. руб. В то же время спрос на туры в Анапу упал в десять раз, и отдыхающие предпочитают просто гулять по побережью, так как купаться в Черном море в это время еще рано.

В этом году россиян, работающих по пятидневному графику, ждут восемь выходных дней в начале мая: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Ранее в Госдуме сообщили, что россиян в мае ждут длинные выходные за счет переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля.