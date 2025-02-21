В России на 70% выросли ранние бронирования на майские выходные

На российских курортах, по прогнозам, планирует отдохнуть вдвое меньше граждан, чем в прошлом году. Лидером остается Сочи, где средняя цена поездки превышает 100 тыс. руб. В то же время спрос на туры в Анапу упал в десять раз, и отдыхающие предпочитают просто гулять по побережью, так как купаться в Черном море в это время еще рано.