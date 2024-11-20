В России на 30% вырос интерес к кофейням

Аналитики выяснили, что, вопреки стереотипам, пользователи приложения чаще планируют визит в кофейню не с утра, а в обеденное время. Кроме того, авторы исследования проанализировали загруженность кофеен в дневное время. Выяснилось, что по будням кофейни наиболее заполнены в 13:00, а по выходным — в 15:00. Имеет значение и время года: в августе карточки кофеен ищут чаще. Например, в прошедшем августе ими интересовались 10 млн раз.