В России на 30% вырос интерес к кофейням

Аналитики выяснили, что, вопреки стереотипам, пользователи приложения чаще планируют визит в кофейню не с утра, а в обеденное время. Кроме того, авторы исследования проанализировали загруженность кофеен в дневное время. Выяснилось, что по будням кофейни наиболее заполнены в 13:00, а по выходным — в 15:00. Имеет значение и время года: в августе карточки кофеен ищут чаще. Например, в прошедшем августе ими интересовались 10 млн раз.
Сейчас на карте России в «Яндекс Картах» отмечены 17 712 организаций категории «Кофейня». Любопытно, что больше всего кофеен на 10 тыс. человек в Краснодаре и Ростове-на-Дону (7,67 и 3,75 соответственно), а уже за ними следуют Москва и Санкт-Петербург (3,56 и 3,36 соответственно). Также высокие показатели у Перми (3,3), Екатеринбурга (2,88) и Новосибирска (2,83). Меньше всего кофеен на 10 тыс. человек в Уфе (1,66).
Ранее «РБК Вино» сообщал, что на 1 ноября в России было зарегистрировано почти 199 тыс. заведений общепита, что почти на 15% больше, чем в начале 2022 года, а главная тенденция российского общепита — упрощение представленных на нем форматов. Такие данные приводятся в исследовании компании «Контур. Фокус». Основной фокус роста рынка общепита смещается из столиц в регионы, поэтому более простые и понятные форматы заведений становятся все актуальнее. В Москве зарегистрировано 22,1 тыс. заведений общественного питания, затем следует Краснодарский край и Московская область (по 12 тыс.), Санкт-Петербург (11,3 тыс.) и Ростовская область (5,6 тыс.).