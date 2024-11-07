В России на 25% чаще стали оставлять чаевые

В исследовании оценивали чеки компаний из сфер красоты, медицины, спорта, бытовых услуг и досуга. При этом для компаний из сферы красоты прирост трансакций по чаевым составил 27,3% год к году. Средний чек, по заявлениям аналитиков, тоже вырос на 12% и теперь составляет более 300 ₽
Самый большой рост по количеству чаевых показал Сочи. По сведениям Yclients, их стали оставлять в этом городе на 42,9% чаще. Кроме того, значительный прирост — 35,7% — произошел в Казани, а также в Иркутске — 33,3%. В Москве чаевые стали оставлять чаще на 29,8%, и почти такой же темп продемонстрировал Краснодар — 29,4%.
Ранее представители ресторанов рассказали «РБК Вино», что в западной культуре давно стало нормой включать чаевые в стоимость обслуживания. Однако в России по-прежнему в большинстве заведений сам гость решает, оставлять их или нет. Специалист по этикету Элеонора Басманова отметила, что в среднем стоит оставлять 10−15% от суммы чека, а если заведение вам нравится и вы посещаете его довольно часто, то размер чаевых можно увеличить до 20−25%.