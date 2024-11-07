В России на 25% чаще стали оставлять чаевые

Ранее представители ресторанов рассказали «РБК Вино», что в западной культуре давно стало нормой включать чаевые в стоимость обслуживания. Однако в России по-прежнему в большинстве заведений сам гость решает, оставлять их или нет. Специалист по этикету Элеонора Басманова отметила, что в среднем стоит оставлять 10−15% от суммы чека, а если заведение вам нравится и вы посещаете его довольно часто, то размер чаевых можно увеличить до 20−25%.