В России может появиться специальная версия YouTube

«Если отношения между Россией и США действительно нормализуются, а Google будет соблюдать российские законодательные требования, то YouTube с высокой вероятностью восстановит прежний режим работы в РФ. Возможно и создание отдельной специальной версии этой платформы для России», — рассказал Хоффман.
Эксперт пояснил, что возобновление работы YouTube в России во многом зависит от позиции корпорации Google. Ключевым аспектом является соблюдение закона о хранении данных пользователей на территории РФ. Если Google выполнит эти требования, это может вновь открыть путь к работе в нашей стране YouTube в прежнем режиме.
Однако текущая политическая обстановка и международные отношения также играют важную роль в этом процессе. По словам эксперта, администрация предыдущего президента США Джо Байдена и американское разведсообщество добровольно-принудительно использовали возможности и средства корпорации против России и ее граждан для сбора данных, включая местоположение отдельных лиц, цифровую люстрацию и прочие современные способы шпионажа и слежки.
«Команда нынешнего хозяина Белого дома, конечно, не откажется от этого инструмента. Однако вряд ли корпорация будет продолжать аналогичное давление на россяин», — добавил эксперт.
Технические сложности и экономическая целесообразность
Экономические факторы также имеют важное значение. Хоффман пояснил, что Google может рассматривать российский рынок как перспективный для своего бизнеса, особенно в условиях обесценивания международных санкций против РФ.
Хоффман отметил, что для восстановления работы YouTube в России потребуется значительное инвестирование в сетевую инфраструктуру, включая создание серверов и техническое обеспечение.
«Не стоит забывать, что компании в РФ понадобится служба технического обеспечения со своими колл-центрами или онлайн-консультантами. При этом такая инфраструктура должна быть рассчитана на обработку трафика десятков миллионов российских пользователей, а также соответствовать отечественным стандартам защиты данных согласно 152-му федеральному закону “О персональных данных”. Следует понимать, что создание и поддержка такой инфраструктуры потребует значительных инвестиций», — отметил эксперт.
Эксперт добавил, что важным аспектом также станет интеграция видеохостинга с российскими государственными системами и фильтрация контента для блокировки экстремистских материалов в соответствии с действующим законодательством. Это потребует от YouTube регистрации российского юридического лица для возможности действовать в правовом поле РФ и оплачивать налоги.
«Если политические и юридические барьеры будут преодолены, техническая реализация может занять несколько месяцев при наличии у компании средств и воли», — заключил эксперт.
Ранее Ассоциация блогеров и агентств представила результаты анализа рынка соцсетей в России, выявив наиболее перспективные платформы для размещения видеоконтента. Лидером в сегменте коротких вертикальных видео стал «VK Клипы», а YouTube продолжает привлекать внимание, несмотря на высокие риски.