В России может появиться специальная версия YouTube

«Не стоит забывать, что компании в РФ понадобится служба технического обеспечения со своими колл-центрами или онлайн-консультантами. При этом такая инфраструктура должна быть рассчитана на обработку трафика десятков миллионов российских пользователей, а также соответствовать отечественным стандартам защиты данных согласно 152-му федеральному закону “О персональных данных”. Следует понимать, что создание и поддержка такой инфраструктуры потребует значительных инвестиций», — отметил эксперт.