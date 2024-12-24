Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: © РИА Новости

«Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Уточняется, что он обсудил организацию такой олимпиады на заседании Национального координационного совета.

В пресс-службе добавили, что количество участников всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет: с 2015 года оно увеличилось на 1,2 миллиона человек и составило около 7 миллиона школьников в 2023/24 учебном году.

Ранее министр заявил, что через два года планируется ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Рособрнадзор в свою очередь сообщил, что готов оперативно приступить к разработке материалов для экзаменации.