В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку

«Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.
Уточняется, что он обсудил организацию такой олимпиады на заседании Национального координационного совета.
В пресс-службе добавили, что количество участников всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет: с 2015 года оно увеличилось на 1,2 миллиона человек и составило около 7 миллиона школьников в 2023/24 учебном году.
Ранее министр заявил, что через два года планируется ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Рособрнадзор в свою очередь сообщил, что готов оперативно приступить к разработке материалов для экзаменации.