В России может появиться «школьная коробка» для учеников всех возрастов

Ветров предложил включить в состав такой коробки канцелярские принадлежности, учебные пособия, а также элементы школьной и спортивной формы. Он отметил, что такой набор можно было бы бесплатно распространять среди многодетных семей и продавать по льготным условиям для всех желающих.