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В России может появиться реестр хозяев опасных домашних животных

С такой инициативой выступили в Госдуме, уже разрабатывается соответствующий законопроект.

Источник: РИА "Новости"

В Госдуме предлагают создать реестр хозяев, содержащих потенциально опасные породы собак. Такой законопроект уже разрабатывается, рассказал депутат Георгий Арапов телеграм-каналу Shot.

Согласно документу, людей, желающих завести такого питомца, обяжут сдавать специальный экзамен по правилам выгула и воспитания, а за нарушения будут строго наказывать. При двух случаях прогулки без поводка и намордника хозяину грозит пожизненный запрет на содержание собак подобных пород. Кроме того, если питомец будет замечен на свободном выгуле, его могут изъять в приют, а владелец будет обязан оплачивать его содержание.

В список потенциально опасных пород сейчас входят 12 видов и их метисы, включая акбаша, американского бандога и питбульмастифа, однако в ближайшее время есть вероятность, что список пополнится новыми породами.