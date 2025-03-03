В России может появиться реестр хозяев опасных домашних животных

Согласно документу, людей, желающих завести такого питомца, обяжут сдавать специальный экзамен по правилам выгула и воспитания, а за нарушения будут строго наказывать. При двух случаях прогулки без поводка и намордника хозяину грозит пожизненный запрет на содержание собак подобных пород. Кроме того, если питомец будет замечен на свободном выгуле, его могут изъять в приют, а владелец будет обязан оплачивать его содержание.