В России может быть введен самозапрет на звонки с иностранных номеров

На совещании президента с членами правительства в начале марта Дмитрий Григоренко сообщил, что в России может быть введен самозапрет на получение звонков с иностранных номеров и с территории других стран. Это решение обусловлено тем, что значительная часть мошеннических звонков поступает именно с таких номеров и из-за границы.