В России может быть введен самозапрет на звонки с иностранных номеров

«Самозапрет на международные звонки могут внедрить ориентировочно в сентябре 2025 года», — рассказали в аппарате.
На совещании президента с членами правительства в начале марта Дмитрий Григоренко сообщил, что в России может быть введен самозапрет на получение звонков с иностранных номеров и с территории других стран. Это решение обусловлено тем, что значительная часть мошеннических звонков поступает именно с таких номеров и из-за границы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан избегать звонков из иностранных мессенджеров, которые могут поступать под видом сообщений от государственных органов. Он подчеркнул, что государственные структуры не используют такие каналы связи.
Мишустин также озвучил ряд методов защиты от мошенников, включая маркировку международных звонков и самозапрет на спам-обзвоны.
Ранее сообщалось, что сервис по самозапрету для граждан на дистанционное оформление сим-карт может быть запущен на портале «Госуслуги» в марте 2026 года.