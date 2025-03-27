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В России может быть введен самозапрет на звонки с иностранных номеров

В сентябре 2025 года в России планируется внедрение механизма самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории других государств. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Самозапрет на международные звонки могут внедрить ориентировочно в сентябре 2025 года», — рассказали в аппарате.

На совещании президента с членами правительства в начале марта Дмитрий Григоренко сообщил, что в России может быть введен самозапрет на получение звонков с иностранных номеров и с территории других стран. Это решение обусловлено тем, что значительная часть мошеннических звонков поступает именно с таких номеров и из-за границы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан избегать звонков из иностранных мессенджеров, которые могут поступать под видом сообщений от государственных органов. Он подчеркнул, что государственные структуры не используют такие каналы связи.

Мишустин также озвучил ряд методов защиты от мошенников, включая маркировку международных звонков и самозапрет на спам-обзвоны.

Ранее сообщалось, что сервис по самозапрету для граждан на дистанционное оформление сим-карт может быть запущен на портале «Госуслуги» в марте 2026 года.