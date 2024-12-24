В России могут заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах. Причина

Голосовые вызовы в мессенджерах могут запретить в России из-за роста активности мошенников. Обсуждается также возможный запрет на звонки из-за границы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По оценкам операторов связи, сейчас около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. При этом сами операторы не могут заблокировать звонки в мессенджерах — такое ограничение возможно только на уровне Роскомнадзора. Возможность ограничений уже обсуждается в Минцифры и РКН, сообщает «Ъ».
Рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. В Минцифры заявили, что ведомство пока не «разрабатывает нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», добавив, что «открыты к предложениям отрасли». В Роскомнадзоре на запрос «Ъ» не ответили.
При этом, как отметил управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов, сложно представить, что все звонки в мессенджерах будут заблокированы. «Если это по какой-то причине произойдет, то этот трафик вернулся бы к операторам — абоненты бы вернулись к обычным мобильным звонкам», — говорит он.
По оценкам Анкилова, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году упал почти на 5%: «Это не значит, что люди стали меньше общаться, это значит, что они стали звонить или писать в мессенджерах. Из-за этого блокировка голосового трафика для операторов, если бы такое произошло, означала бы восстановление падающего рынка».
13 декабря за нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации в России заблокировали мессенджер Viber. В Госдуме блокировку сервиса объяснили тем, что он был «не способен обеспечить должный уровень безопасности пользователей». Депутат Антон Немкин пояснил, что из-за систем шифрования и простоты регистрации Viber чаще всего выбирали мошенники и иностранные спецслужбы, которые пытаются завербовать население России.
По данным Mediascope за ноябрь, Viber находился на третьем месте по популярности в России, уступая лишь мессенджерам WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и Telegram. Им ежемесячно пользовались 26% населения.
Впрочем, мошенники быстро приспособились к блокировке Viber. Теперь они распространяют поддельные приложения, VPN-сервисы и инструкции, которые якобы помогают восстановить доступ к мессенджеру. Под видом такого приложения на телефон жертвы скачивается вредоносное ПО.
Популярностью сервиса WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) также пользуются мошенники. Ранее стало известно, что они взламывают неактивные профили россиян. Это нужно для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или сотовых операторов. Как отметил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса компании «Вымпелком» Дмитрий Чернов, злоумышленники могут изменить профиль до неузнаваемости. Например, поставить на аватар логотип компании. Таким образом они завоевывают доверие потенциальных жертв мошенничества.