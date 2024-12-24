В России могут заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах. Причина

По оценкам Анкилова, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году упал почти на 5%: «Это не значит, что люди стали меньше общаться, это значит, что они стали звонить или писать в мессенджерах. Из-за этого блокировка голосового трафика для операторов, если бы такое произошло, означала бы восстановление падающего рынка».