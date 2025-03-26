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В России могут ввести обязательное чипирование домашних животных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Freepik

По данным СК, в России число нападений собак на людей увеличилось с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м.

Бастрыкин предложил ввести обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных, установление повышенных требований к россиянам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в целях дальнейшей продажи.

Кроме того, глава СК выступил против возвращения бездомных животных, которые были пойманы для стерилизации и вакцинации, в места их обитания.

Бастрыкин считает, что необходимо переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность частных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки. Он также предложил усилить контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.