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В России могут ввести автоматическую блокировку аккаунтов на Госуслугах

В России рассматривается инициатива о временной блокировке аккаунтов на портале Госуслуги при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, таких как номер телефона и пароль. Мера направлена на защиту личных кабинетов от злоумышленников, которые уже получили к ним доступ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

Телефонное и интернет-мошенничество в стране достигло критических масштабов, отметил ранее Владимир Путин на совещании с правительством. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году было зарегистрировано 50 тыс. случаев незаконного доступа к личным кабинетам на Госуслугах. Аферисты используют эти данные для оформления кредитов и других финансовых операций.

Чтобы предотвратить последствия взломов, Народный фронт предложил две меры. Во-первых, автоматическую блокировку аккаунта при изменении двух идентификаторов. Как пояснила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, мошенники часто меняют именно эти параметры, получив доступ к учетной записи. В настоящее время пользователи могут заблокировать свои аккаунты только через МФЦ, что не всегда происходит быстро.

Во-вторых, предлагается автоматическое уведомление банков о смене идентификаторов. Это позволит антифрод-системам оперативно реагировать на подозрительные действия и снизить вероятность мошенничества.

Эксперты считают, что эти меры могут быть учтены в поправках ко второму чтению законопроекта о противодействии интернет-мошенничеству. В Минцифры подтвердили, что обсуждают предложения Народного фронта и работают над защитой граждан от кибермошенников.

По мнению доцента МГПУ Никиты Козинца, предложенные меры — своевременный шаг в борьбе с мошенничеством, так как в 2024 году мошенники похитили у россиян рекордные 27,5 млрд рублей. Он отметил, что мгновенная реакция системы на подозрительные действия может предотвратить дальнейшее использование украденных аккаунтов.

Однако эксперты также предупреждают о возможных неудобствах для пользователей, например, при блокировке из-за забытых паролей. Тем не менее, они согласны с тем, что временная блокировка аккаунтов может существенно повысить защиту граждан от мошенников. «Временное неудобство — небольшая цена за безопасность», — подчеркнула Лазарева.

Ранее сообщалось, что у российских блогеров пытаются украсть YouTube-каналы. Специалисты по информационной безопасности объяснили, как устроена схема по краже каналов.