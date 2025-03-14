В России могут ввести автоматическую блокировку аккаунтов на Госуслугах

Чтобы предотвратить последствия взломов, Народный фронт предложил две меры. Во-первых, автоматическую блокировку аккаунта при изменении двух идентификаторов. Как пояснила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, мошенники часто меняют именно эти параметры, получив доступ к учетной записи. В настоящее время пользователи могут заблокировать свои аккаунты только через МФЦ, что не всегда происходит быстро.