В России могут возрасти штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

В документе отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие компании. Эти организации игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и не предпринимают никаких действий при проблемах с многоквартирными домами.