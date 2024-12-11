В школах России могут вернуть оценки за поведение

Путин был удивлен, что в российских школах отсутствует система оценок за поведение. По словам учителей, сейчас довольно сложно выстроить нормальную работу с учениками. Педагоги часто сталкиваются с неуважительным поведением, порчей имущества учебного заведения со стороны школьников и применением физической силы к преподавателям.
Порядка 80% учителей и директоров школ, участвующих в заседании, отметили, что одной из действенных мер для их защиты может быть оценка за поведение школьнику. Они предлагают сделать ее равноценной оценкам за школьные предметы.
Лантратова напомнила, что школе уже вернули воспитательную функцию, а следующим шагом должно стать возвращение оценок за поведение, так как их отсутствие — «это неправильно». Она также пообещала, что эта тема будет обсуждаться на заседании комитета по просвещению.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев тоже выступил за возрождение системы оценок за поведение. По его словам, она будет формировать у школьников ответственность и повысит уровень дисциплины.
Ранее Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.