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В школах России могут вернуть оценки за поведение

В Госдуме планируют разработать соответствующий законопроект.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

В российские школы могут вернуть оценки за поведение. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова после заседания Владимира Путина с членами СПЧ.

Путин был удивлен, что в российских школах отсутствует система оценок за поведение. По словам учителей, сейчас довольно сложно выстроить нормальную работу с учениками. Педагоги часто сталкиваются с неуважительным поведением, порчей имущества учебного заведения со стороны школьников и применением физической силы к преподавателям.

Порядка 80% учителей и директоров школ, участвующих в заседании, отметили, что одной из действенных мер для их защиты может быть оценка за поведение школьнику. Они предлагают сделать ее равноценной оценкам за школьные предметы.

Лантратова напомнила, что школе уже вернули воспитательную функцию, а следующим шагом должно стать возвращение оценок за поведение, так как их отсутствие — «это неправильно». Она также пообещала, что эта тема будет обсуждаться на заседании комитета по просвещению.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев тоже выступил за возрождение системы оценок за поведение. По его словам, она будет формировать у школьников ответственность и повысит уровень дисциплины.

Ранее Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.