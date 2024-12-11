В школах России могут вернуть оценки за поведение

Лантратова напомнила, что школе уже вернули воспитательную функцию, а следующим шагом должно стать возвращение оценок за поведение, так как их отсутствие — «это неправильно». Она также пообещала, что эта тема будет обсуждаться на заседании комитета по просвещению.