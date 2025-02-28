В России могут упростить трудоустройство мигрантов в соседних регионах

Если изменения будут приняты, мигранты, работающие в столице, смогут применять тот же документ для трудоустройства не только в Москве, но и в Подмосковье. Аналогично, петербургские работники смогут использовать патент для поиска работы как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в РБК.