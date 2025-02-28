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В России могут упростить трудоустройство мигрантов в соседних регионах

Министерство финансов России предлагает нововведение, которое может значительно упростить трудоустройство для мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге. Ведомство разработало пакет поправок, позволяющий иностранцам использовать один патент для работы в соседних регионах.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Если изменения будут приняты, мигранты, работающие в столице, смогут применять тот же документ для трудоустройства не только в Москве, но и в Подмосковье. Аналогично, петербургские работники смогут использовать патент для поиска работы как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в РБК.

По мнению Минфина, такие поправки помогут снизить затраты для предпринимателей и повысят мобильность работников. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу с 1 сентября.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что парламент ожидает предложений от правительства по вопросам регулирования трудовой миграции и въезда семей мигрантов в Россию. Он подчеркнул важность продолжения работы над улучшением миграционной политики в стране.

Ранее в МВД предложили упростить порядок переселения в Россию граждан некоторых стран СНГ и Прибалтики.