В России могут упростить трудоустройство мигрантов в соседних регионах

Если изменения будут приняты, мигранты, работающие в столице, смогут применять тот же документ для трудоустройства не только в Москве, но и в Подмосковье. Аналогично, петербургские работники смогут использовать патент для поиска работы как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в РБК.
По мнению Минфина, такие поправки помогут снизить затраты для предпринимателей и повысят мобильность работников. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу с 1 сентября.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что парламент ожидает предложений от правительства по вопросам регулирования трудовой миграции и въезда семей мигрантов в Россию. Он подчеркнул важность продолжения работы над улучшением миграционной политики в стране.