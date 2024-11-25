В России могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера

«С одной стороны, универсальные квантовые компьютеры не должны отличаться с точки зрения исполнения алгоритмов, на то они и универсальные. Но, чтобы хорошо решать конкретную задачу, необходимо одновременно иметь и много кубитов, и хорошее качество выполнения операций, то есть точность. Когда мы сравниваем разные платформы между собой, оказывается, что они имеют разные точности, а преимущества той или иной проявляются в зависимости от конкретного типа задач. Поэтому улучшение качества платформ — также одна из ключевых задач, которая сейчас стоит перед нами», — сказал Юнусов.