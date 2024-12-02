В России могут повысить штрафы за продажу сигарет детям

Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что их употребление может привести к серьезным заболеваниям. Проверки показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью нарушают закон, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. Так, за прошлый год возбудили 6 496 административных дел о нарушениях правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции. Это на 53,7% больше, чем за 2022 год.
В документах предлагается повысить штрафы за продажу детям такой продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства. Если законы примут, для физических лиц штрафы составят до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей); для должностных — до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей); для юридических — до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). За неоднократное нарушение запрета полагается уголовная ответственность.
Также депутаты предлагают значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанными товарами.
Ранее в Госдуме потребовали запретить курить на ходу. Это связано с тем, что из-за дыма от сигарет и электронок сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками.