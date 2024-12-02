В России могут повысить штрафы за продажу сигарет детям

В документах предлагается повысить штрафы за продажу детям такой продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства. Если законы примут, для физических лиц штрафы составят до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей); для должностных — до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей); для юридических — до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). За неоднократное нарушение запрета полагается уголовная ответственность.