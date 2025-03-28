В России могут отменить ОГЭ и ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Сергей Миронов отметил, что призовые места на олимпиаде подтверждают глубокие знания и выдающиеся интеллектуальные способности подростков. Он подчеркнул, что такие достижения свидетельствуют о развитом аналитическом мышлении, способности самостоятельно находить и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению. «Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации», — добавил он.