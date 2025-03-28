В России могут отменить ОГЭ и ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Соавтором законопроекта выступил лидер партии Сергей Миронов. В пресс-службе «Справедливой России» сообщили, что проект будет представлен на рассмотрение Госдумы в ближайшую пятницу.
«Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — говорится в тексте законопроекта.
На сегодняшний день победители и призеры олимпиады освобождаются лишь от экзамена по предмету, который соответствует профилю олимпиады, что, по мнению авторов инициативы, не отражает их высокие достижения.
Сергей Миронов отметил, что призовые места на олимпиаде подтверждают глубокие знания и выдающиеся интеллектуальные способности подростков. Он подчеркнул, что такие достижения свидетельствуют о развитом аналитическом мышлении, способности самостоятельно находить и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению. «Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации», — добавил он.
По мнению политика, данная инициатива создаст условия для развития талантливой молодежи и позволит сосредоточиться на углубленном изучении предметов. «В будущем победители олимпиад внесут значительный вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики нашей страны», — заключил Миронов.
Россия входит в топ-10 стран по качеству образования. Ранее заслуженный учитель Александр Снегуров рассказал, что система образования опирается на необъективные данные, а также почему необходимо отменить ЕГЭ.