В России могут изменить правила проверки на наркотическое опьянение

Новые правила касаются особенностей проведения медосвидетельствования и вынесения заключений в экстренных ситуациях. В частности, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и у лиц с признаками отравления наркотиками или психотропными веществами будет осуществляться отбор биоматериала (мочи и крови), который будет храниться в течение недели для последующего анализа при необходимости. Основной целью этих изменений является повышение безопасности на дорогах.