В России могут изменить правила проверки на наркотическое опьянение

Новые правила касаются особенностей проведения медосвидетельствования и вынесения заключений в экстренных ситуациях. В частности, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и у лиц с признаками отравления наркотиками или психотропными веществами будет осуществляться отбор биоматериала (мочи и крови), который будет храниться в течение недели для последующего анализа при необходимости. Основной целью этих изменений является повышение безопасности на дорогах.
В Минздраве отметили, что новые правила упростят процесс привлечения к административной ответственности. Кроме того, в проекте уточняются вопросы получения добровольного согласия на медицинское освидетельствование и определяются основания для отказа. Перечень наркотических и психотропных веществ, на которые будут проводиться исследования, будет обновлен с учетом изменений в наркопотреблении.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в порядок предоставления специализированной медицинской помощи, включая лечение онкологических заболеваний. В случае необходимости госпитализации в медучреждение другого региона решение о направлении будет принимать врачебная комиссия, а не лечащий врач совместно с пациентом.