В России могут изменить порядок поступления в вуз после колледжа

«Речь идет о приеме выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ только если профессия соответствует профилю», — отметил Володин.
На сегодняшний день выпускники колледжей могут поступать в вузы, сдавая внутренние экзамены, независимо от полученной специальности. Однако Володин считает, что такая практика требует пересмотра: «Если человек учится на бухгалтера, а потом без ЕГЭ — на льготных условиях поступает в медуниверситет, это неправильно. Если он хочет изучать другую специальность, то ему нужно сдавать ЕГЭ», — пояснил он.
Кроме того, в тот же день, 18 марта, депутаты планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект, касающийся нового порядка государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Этот проект направлен на расширение доступности СПО и предполагает эксперимент в текущем году.
«В 12 регионах школьникам будет достаточно сдать два экзамена вместо четырех для поступления в техникумы и колледжи», — уточнил спикер. Он добавил, что такой подход поможет поддержать тех ребят, которые уже определились с выбором профессии и стремятся к самореализации. «Успехи государства начинаются с развития образования», — подчеркнул Володин.
Пилотными регионами станут Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кемеровская область — Кузбасс, Камчатский и Краснодарский край, а также Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ежегодно некоторые выпускники колледжей решают продолжить обучение в вузах, но первым препятствием на пути может стать процесс поступления. Ранее эксперты рассказали, что поступление станет проще, если подготовиться к процессу заранее и учесть все правила.