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В России могут изменить порядок поступления в вуз после колледжа

В России планируется внести изменения в правила поступления вузы для выпускников колледжей. Согласно новому законопроекту, который будет обсужден в первом чтении 18 марта, студенты смогут не сдавать ЕГЭ, если они продолжают обучение по своей специальности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com/

«Речь идет о приеме выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ только если профессия соответствует профилю», — отметил Володин.

На сегодняшний день выпускники колледжей могут поступать в вузы, сдавая внутренние экзамены, независимо от полученной специальности. Однако Володин считает, что такая практика требует пересмотра: «Если человек учится на бухгалтера, а потом без ЕГЭ — на льготных условиях поступает в медуниверситет, это неправильно. Если он хочет изучать другую специальность, то ему нужно сдавать ЕГЭ», — пояснил он.

Кроме того, в тот же день, 18 марта, депутаты планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект, касающийся нового порядка государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Этот проект направлен на расширение доступности СПО и предполагает эксперимент в текущем году.

«В 12 регионах школьникам будет достаточно сдать два экзамена вместо четырех для поступления в техникумы и колледжи», — уточнил спикер. Он добавил, что такой подход поможет поддержать тех ребят, которые уже определились с выбором профессии и стремятся к самореализации. «Успехи государства начинаются с развития образования», — подчеркнул Володин.

Пилотными регионами станут Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кемеровская область — Кузбасс, Камчатский и Краснодарский край, а также Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ежегодно некоторые выпускники колледжей решают продолжить обучение в вузах, но первым препятствием на пути может стать процесс поступления. Ранее эксперты рассказали, что поступление станет проще, если подготовиться к процессу заранее и учесть все правила.