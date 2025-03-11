В России могут изменить порядок поступления в вуз после колледжа

На сегодняшний день выпускники колледжей могут поступать в вузы, сдавая внутренние экзамены, независимо от полученной специальности. Однако Володин считает, что такая практика требует пересмотра: «Если человек учится на бухгалтера, а потом без ЕГЭ — на льготных условиях поступает в медуниверситет, это неправильно. Если он хочет изучать другую специальность, то ему нужно сдавать ЕГЭ», — пояснил он.