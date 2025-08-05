В России могут исчезнуть почти 130 малых городов

По данным газеты «Известия‎»‎, для 106 городов уже разрабатываются мастер-планы с инвестициями и развитием инфраструктуры, на что в этом году выделено 4 миллиарда рублей. По словам Степана Земцова из РАНХиГС, процесс сокращения населения может быть постепенным, а новые экономические стимулы — промышленные кластеры, туризм или локальное производство — способны вдохнуть в города новую жизнь.