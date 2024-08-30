В России изучат возможность привлечения ИИ к проверке ЕГЭ

Использование искусственного интеллекта для проверки экзаменационных работ ЕГЭ считается преждевременным шагом, однако такая возможность будет проанализирована в ближайшее время, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
«Искусственный интеллект входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ИИ проверку ответов участников ЕГЭ мы не можем. Мы не исследовали этот вопрос, но обещаю, что мы в ближайшее время этим займемся, чтобы получить достаточную информацию для анализа возможности включения ИИ в проверку ответов участников ЕГЭ в будущем», — отметила Решетникова, слова которой распространила пресс-служба Рособрнадзора по результатам обсуждения предложений по совершенствованию ЕГЭ и ОГЭ.
В Рособрнадзоре также сообщили, что эксперты обсуждали предложения о проведении ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате.
«Нам стоит изучить опыт Москвы, провести сопоставительный анализ, что они получили. Нужен также плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтоб на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Я думаю, в перспективе к 2030 году, при условии готовности и поддержки всех субъектов РФ, можно попробовать приступить к реализации этой задачи», — добавила Решетникова.