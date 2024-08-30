В России изучат возможность привлечения ИИ к проверке ЕГЭ

«Нам стоит изучить опыт Москвы, провести сопоставительный анализ, что они получили. Нужен также плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтоб на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Я думаю, в перспективе к 2030 году, при условии готовности и поддержки всех субъектов РФ, можно попробовать приступить к реализации этой задачи», — добавила Решетникова.