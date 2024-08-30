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В России изучат возможность привлечения ИИ к проверке ЕГЭ

Есть вероятность, что сдача ЕГЭ и ОГЭ на компьютерах станет возможной к 2030 году, однако это зависит от готовности всех регионов.

Нина Лютикова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Использование искусственного интеллекта для проверки экзаменационных работ ЕГЭ считается преждевременным шагом, однако такая возможность будет проанализирована в ближайшее время, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

«Искусственный интеллект входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ИИ проверку ответов участников ЕГЭ мы не можем. Мы не исследовали этот вопрос, но обещаю, что мы в ближайшее время этим займемся, чтобы получить достаточную информацию для анализа возможности включения ИИ в проверку ответов участников ЕГЭ в будущем», — отметила Решетникова, слова которой распространила пресс-служба Рособрнадзора по результатам обсуждения предложений по совершенствованию ЕГЭ и ОГЭ.

В Рособрнадзоре также сообщили, что эксперты обсуждали предложения о проведении ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате.

В результате было принято решение тщательно изучить опыт Москвы, где некоторые предметы ОГЭ уже сдаются в компьютерной форме.

«Нам стоит изучить опыт Москвы, провести сопоставительный анализ, что они получили. Нужен также плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтоб на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Я думаю, в перспективе к 2030 году, при условии готовности и поддержки всех субъектов РФ, можно попробовать приступить к реализации этой задачи», — добавила Решетникова.