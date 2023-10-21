В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты

«Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания — порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза», — рассказал он на выставке технологий GITEX в Дубае, куда компания привезла весы для презентации.

По словам Тютюнника, это инновационное решение для стран Ближнего Востока, и здесь оно особенно актуально: в регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С новыми же весами сотрудник может переключиться на другую работу. Кроме того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы.