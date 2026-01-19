В России изменятся требования к садовым участкам: что известно

Сейчас в границы существующих СНТ нельзя включать участки, принадлежащие людям, которые не являются учредителями товарищества, за исключением земель в государственной или муниципальной собственности. По новым правилам этот запрет сохраняется для вновь создаваемых СНТ. А вот для существующих товариществ появится возможность расширять границы, если владельцы участков дадут на это письменное согласие.
Поправки касаются имущества общего пользования в СНТ — это общие земельные участки и объекты инфраструктуры: дороги и проезды, спортивные и детские площадки, зеленые зоны, площадки для сбора мусора, сети и сооружения инженерных коммуникаций. По новым правилам права общей долевой собственности членов СНТ на такое имущество будут возникать автоматически с момента постановки имущества на государственный кадастровый учет, без необходимости расчета долей и регистрации после проведения общего собрания.
«Помимо двух ключевых новаций, проект поправок предусматривает установление порядка передачи общего имущества (в том числе, к примеру, электрических сетей) в пользование ресурсоснабжающим организациям. Предполагается, что это позволит упростить подключение садоводческих некоммерческих товариществ к инженерным сетям в рамках программ наподобие социальной газификации», — пишет URA.ru
Сроки рассмотрения законопроекта
Документ планируется передать на рассмотрение правительства в марте 2026 года, а в ноябре — в Государственную думу, уточнили РИА «Новости».
Действующие правила
Ключевые параметры закреплены в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 217‑ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества…»
- Разрешенные земли: земли населённых пунктов и сельскохозяйственного назначения с видами разрешённого использования (ВРИ) «садоводство», «ведение садоводства» или «огородничество».
- Запрещенные земли: продуктивные и особенно ценные сельхозугодья (пашня, многолетние насаждения), территории общего пользования, заповедники, зоны санитарной охраны источников воды.
- Различие ВРИ:
- Садоводство/ведение садоводства: разрешено выращивать культуры, строить капитальные дома и хозяйственные постройки; при соблюдении норм садовый дом можно признать жилым и зарегистрироваться по месту жительства.
- Огородничество: только сельхозкультуры и временные/вспомогательные постройки; капитальные здания запрещены.
- Границы СНТ: включать в территорию можно только участки учредителей товарищества, кроме земель в государственной или муниципальной собственности.
Законы о дачных товариществах 2025 года
- Введены штрафы за наличие борщевика на участке.
- Прямой запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков: нельзя открывать хостелы, мастерские, склады, автомойки; выращивание продукции допускается только для личного потребления.
- Новые критерии изъятия заброшенных участков: надел без построенного и зарегистрированного объекта может быть изъят.