В России изменятся требования к садовым участкам: что известно

Сейчас в границы существующих СНТ нельзя включать участки, принадлежащие людям, которые не являются учредителями товарищества, за исключением земель в государственной или муниципальной собственности. По новым правилам этот запрет сохраняется для вновь создаваемых СНТ. А вот для существующих товариществ появится возможность расширять границы, если владельцы участков дадут на это письменное согласие.