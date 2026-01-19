Популярные темы
В России изменятся требования к садовым участкам: что известно

В ноябре 2026 года Госдума рассмотрит ряд поправок в правилах садоводческих товариществ, которые готовит Росреестр. Изменения коснутся границ СНТ и процедуры оформления прав на общее имущество товариществ.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

Сейчас в границы существующих СНТ нельзя включать участки, принадлежащие людям, которые не являются учредителями товарищества, за исключением земель в государственной или муниципальной собственности. По новым правилам этот запрет сохраняется для вновь создаваемых СНТ. А вот для существующих товариществ появится возможность расширять границы, если владельцы участков дадут на это письменное согласие.

Поправки касаются имущества общего пользования в СНТ — это общие земельные участки и объекты инфраструктуры: дороги и проезды, спортивные и детские площадки, зеленые зоны, площадки для сбора мусора, сети и сооружения инженерных коммуникаций. По новым правилам права общей долевой собственности членов СНТ на такое имущество будут возникать автоматически с момента постановки имущества на государственный кадастровый учет, без необходимости расчета долей и регистрации после проведения общего собрания.

«Помимо двух ключевых новаций, проект поправок предусматривает установление порядка передачи общего имущества (в том числе, к примеру, электрических сетей) в пользование ресурсоснабжающим организациям. Предполагается, что это позволит упростить подключение садоводческих некоммерческих товариществ к инженерным сетям в рамках программ наподобие социальной газификации», — пишет URA.ru

Сроки рассмотрения законопроекта

Документ планируется передать на рассмотрение правительства в марте 2026 года, а в ноябре — в Государственную думу, уточнили РИА «Новости».

Действующие правила

Ключевые параметры закреплены в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 217‑ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества…»

  • Разрешенные земли: земли населённых пунктов и сельскохозяйственного назначения с видами разрешённого использования (ВРИ) «садоводство», «ведение садоводства» или «огородничество».
  • Запрещенные земли: продуктивные и особенно ценные сельхозугодья (пашня, многолетние насаждения), территории общего пользования, заповедники, зоны санитарной охраны источников воды.
  • Различие ВРИ:
    • Садоводство/ведение садоводства: разрешено выращивать культуры, строить капитальные дома и хозяйственные постройки; при соблюдении норм садовый дом можно признать жилым и зарегистрироваться по месту жительства.
    • Огородничество: только сельхозкультуры и временные/вспомогательные постройки; капитальные здания запрещены.
  • Границы СНТ: включать в территорию можно только участки учредителей товарищества, кроме земель в государственной или муниципальной собственности.

Законы о дачных товариществах 2025 года

  • Введены штрафы за наличие борщевика на участке.
  • Прямой запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков: нельзя открывать хостелы, мастерские, склады, автомойки; выращивание продукции допускается только для личного потребления.
  • Новые критерии изъятия заброшенных участков: надел без построенного и зарегистрированного объекта может быть изъят.

