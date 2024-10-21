В России изменятся правила приема абитуриентов на целевые места

Целевое обучение — это форма получения образования, при которой абитуриент еще до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. Документ дает человеку возможность бесплатно получить образование (за счет организации), иногда даже получать дополнительную стипендию, а после — гарантированно трудоустроиться. В свою очередь, студент обязуется пройти обучение по выбранной программе, обозначенной в документе, и, соответственно, вернуть организации вложенные в него средства в формате работы на нее в течение трех—пяти лет (с 2024 года определена максимальная планка — пять лет, ранее обозначался только минимальный трехлетний срок).