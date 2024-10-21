В России изменятся правила приема абитуриентов на целевые места

В Минобрнауки России предложили сохранять незаполненные целевые места, чтобы использовать их для дополнительного приема абитуриентов. Изменения представлены в проекте правил приема в вузы в 2025 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
«Со стороны работодателей выдвинута инициатива сохранять незаполненные целевые места для их использования на этапе дополнительного приема, чтобы дать возможность абитуриентам, не попавшим на бюджет на этапе приоритетного зачисления, еще раз прикинуть свои шансы и побороться за целевое место», — заявили в пресс-службе. В настоящий момент новый порядок приема в вузы находится на общественном обсуждении.
По данным «Коммерсанта», фактически это означает появление второго целевого набора за одну приемную кампанию. Ранее целевые места, которые не заполнились абитуриентами на этапе приоритетного зачисления, распределялись для основного конкурса на бюджет. На бюджетные места, оставшиеся незаполненными к моменту окончания приема, объявляется дополнительный набор. Он проводится как обычный конкурс.
Целевое обучение — это форма получения образования, при которой абитуриент еще до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. Документ дает человеку возможность бесплатно получить образование (за счет организации), иногда даже получать дополнительную стипендию, а после — гарантированно трудоустроиться. В свою очередь, студент обязуется пройти обучение по выбранной программе, обозначенной в документе, и, соответственно, вернуть организации вложенные в него средства в формате работы на нее в течение трех—пяти лет (с 2024 года определена максимальная планка — пять лет, ранее обозначался только минимальный трехлетний срок).
Уточняется, что сегодня целевое обучение по ряду направлений подготовки рассматривается как менее предпочтительный вариант по сравнению с обычным поступлением на бюджет — именно поэтому после набора остаются свободные целевые места. В Минобрнауки пояснили, что в ведомстве разрабатываются различные меры по повышению привлекательности целевого набора.
Количество мест для целевиков определяется ежегодно на основе заявок от регионов, уточнили в ТАСС. Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. Работодатели публикуют информацию об имеющихся у них целевых местах и указывают объем поддержки на платформе «Работа в России».
Как сообщил «Коммерсантъ», в 2024/25 учебном году было отведено свыше 145 тыс. мест для целевиков. Заказчики разместили на платформе «Работа России» чуть менее 95 тыс. вакансий. По данным ТАСС, абитуриенты подали на них свыше 119 тыс. заявлений.
Также, по данным агентства, в рамках целевого приема в 2024 году в вузы зачислили 51,5 тыс. человек. Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, наибольшее число поступивших — на медицинские специальности (16,5 тыс. человек) и инженерные направления (13 тыс. человек). Также по целевой квоте приняты 4,5 тыс. будущих учителей. По числу поступивших целевиков по-прежнему лидируют вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Несколько регионов смогли добиться высоких показателей заполнения выделенной целевой квоты. Так, Новгородская область обеспечила 100-процентное выполнение квоты по педагогическим направлениям, на 74% — по медицинским.
Правила приема в вузы меняются ежегодно. Так, в прошлом году были увеличены контрольные цифры приема по всем конкурсным группам в петербургские вузы: математика, естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицина, науки об обществе, педагогические науки, гуманитарные, искусство и культура. Помимо этого, в 2023 году поступающие должны были расставить приоритеты специальностей в заявлении для каждого из выбранных вузов. Они учитывали при зачислении — если абитуриент не прошел на приоритетное направление, то он будет зачислен на второе и так далее.