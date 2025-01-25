В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание

Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо, чтобы суд подтвердил факт их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. В случае развода, признания брака недействительным или лишения родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются, а иностранец должен будет покинуть территорию России.