В России хотят запретить животных в цирках. Что говорят в Госдуме

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.
Законопроект о запрете на использование животных в цирках был внесен в Государственную думу в октябре 2023 года. Авторами инициативы выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Они отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, поэтому содержащиеся в цирках животные «должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты». Законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на ноябрь 2024 года.
Комментируя законопроект, Владимир Бурматов отметил, что проблему эксплуатации животных нужно решать последовательно, «закручивая гайки в отношении цирков». По его словам, требования к содержанию животных в цирках должны все время возрастать. Он также отметил, что сегодня реабилитационные центры для животных «забиты под завязку». Туда поступают животные из контактных зоопарков, пострадавшие от браконьеров и конфискованные животные.
При этом парламентарий отметил, что сегодня цирки стараются сокращать количество животных в своих программах. Более того, в выступлениях все реже используются экзотические животные — чаще на арену выходят сельскохозяйственные животные, которые хорошо поддаются дрессировке.
«Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30%», — отметил Бурматов, добавив, что системная работа в этом направлении уже дает положительные результаты, требования к циркам в дальнейшем будут только ужесточаться.
По словам Владимира Бурматова ответственный комитет предложит отправить данный законопроект на доработку, потому что «та часть, которая касается животных, не проработана».
Ранее инициативу о запрете работы цирков с животными в интервью РБК прокомментировал глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он раскритиковал законопроект, отметив, что все российские цирки включают в шоу жанр дрессировки, при этом растущий спрос на представления и увеличивающиеся продажи билетов свидетельствуют об интересе аудитории к этому виду искусства.
Запашный также отметил, что увеличение зрительского потока в России констатируется каждый год, а россиян привлекают именно выступления с животными.
В свою очередь, в пояснительной записке к законопроекту Алексей Нечаев и Владислав Даванков напомнили, что в феврале 2022 года Генпрокуратура выявила 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними в феврале 2022 года в ходе проверок цирков, приютов и зоопарков: «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — подчеркнули авторы законопроекта.