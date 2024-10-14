В России хотят запретить животных в цирках. Что говорят в Госдуме

В свою очередь, в пояснительной записке к законопроекту Алексей Нечаев и Владислав Даванков напомнили, что в феврале 2022 года Генпрокуратура выявила 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними в феврале 2022 года в ходе проверок цирков, приютов и зоопарков: «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — подчеркнули авторы законопроекта.