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В России хотят запретить расплачиваться наличкой при покупке жилья на вторичном рынке

С таким предложением выступил Союз участников рынка недвижимости.

Источник: Freepik

Использование наличных денег при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке необходимо запретить. С таким предложением выступил Союз участников рынка недвижимости. Это обращение уже поступило в Росфинмониторинг и в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет РБК.

Обясняют инициативу участившимися случаями мошенничества при заключении договоров купли-продажи готовых квартир. К примеру, таким способом могут проходить «фиктивные» сделки, когда продавец получает деньги и исчезает. Наличные часто используются и в тех транзакциях, когда владелец квартиры не осознает, что продает ее под давлением мошенников. Но некоторые эксперты считают, что предложение выглядит слишком радикальным.