В России хотят запретить расплачиваться наличкой при покупке жилья на вторичном рынке

Обясняют инициативу участившимися случаями мошенничества при заключении договоров купли-продажи готовых квартир. К примеру, таким способом могут проходить «фиктивные» сделки, когда продавец получает деньги и исчезает. Наличные часто используются и в тех транзакциях, когда владелец квартиры не осознает, что продает ее под давлением мошенников. Но некоторые эксперты считают, что предложение выглядит слишком радикальным.