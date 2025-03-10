В России хотят запретить кукол Барби, игрушек из «Шрека» и «Корпорации монстров»

Давайте развеем миф и большой страх родителей: игрушки не воспитывают детей — их воспитываем мы, среда и культура. Если бы сами по себе куклы, роботы или монстры могли внушать конкретные идеи, то поколение, игравшее в «солдатики», выросло бы исключительно агрессивным, а те, кто играл в кукол Барби, поголовно становились бы домохозяйками. Игрушки — лишь платформа для игры, они не определяют ее сценарий. Например, одна и та же игрушка может быть использована для «отработки» сценария дружбы и вражды.