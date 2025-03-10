Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят запретить кукол Барби, игрушек из «Шрека» и «Корпорации монстров»

Наравне с Хагги Вагги под раздачу попали персонажи «Корпорации монстров», «Шрека» и куклы Барби. Вместо этих героев депутаты предлагают создать игрушки, которые развивают традиционные ценности.

Источник: Psychologies.ru

Кто и почему предложил запретить некоторые детские игрушки

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова выступила против детских игрушек от компании Mattel, производящей кукол Барби. «Эта компания продает нам чуждые деструктивные ценности, а на эти деньги еще воюет против нас», — заявила политик.

По ее мнению, опасность для детей также несут в себе игрушки в виде персонажей «Шрека» и «Корпорации монстров», а также Хагги Вагги — он, как убеждена чиновница, и провоцирует энурез, или недержание мочи.

Мнение Яны Лантратовой разделили и другие политики — например, министр образования Сергей Кравцов, призвавший создать в России специальный перечень разрешенных игрушек как минимум для детских садов. «Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях, — сказал он. — Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях».

Вдохновением для таких игрушек могут быть персонажи сказок, представители разных профессий, а также герои, которые среди живут нас, от участников СВО до медработников, волонтеров и космонавтов.

Джавада Титарова
детский психолог, автор проекта «Чадодейство»

Что на самом деле воспитывает детей

Давайте развеем миф и большой страх родителей: игрушки не воспитывают детей — их воспитываем мы, среда и культура. Если бы сами по себе куклы, роботы или монстры могли внушать конкретные идеи, то поколение, игравшее в «солдатики», выросло бы исключительно агрессивным, а те, кто играл в кукол Барби, поголовно становились бы домохозяйками. Игрушки — лишь платформа для игры, они не определяют ее сценарий. Например, одна и та же игрушка может быть использована для «отработки» сценария дружбы и вражды.

Почему дети любят страшные игрушки

Родители часто переживают, что именно страшные игрушки так нравятся их чадам. Здесь есть важный психологический момент: страшные образы на самом деле помогают справляться со страхами. Дети во все времена любили сказки про Бабу-Ягу и Кощея, мультики про привидений.

Персонажи вроде Хагги Вагги дают возможность исследовать страшное, но в безопасной среде.

Все просто: если ребенок боится игрушки, он в нее не играет. А если она ему нравится, значит, нашел в ней что-то притягательное, связанное с собственным внутренним миром.

Могут ли игрушки воспитывать

С экранов часто говорят, что правильные игрушки помогут воспитать традиционные ценности. Если купить ребенку плюшевого мишку, но оставить в семье психологическое насилие (гиперконтроль, нравоучения, критику), традиционные игрушки не помогут. И наоборот: если ребенок растет в среде заботы, его мнение уважают и учат понимать эмоции, то даже играя с монстрами, он вырастет эмпатичным и добрым.

Самая главная моя мысль: ценности формируются не через игрушки, а через отношения с родителями, разговоры, личный пример.

Как правильно следить, во что играет ребенок

Да, некоторые игрушки действительно могут нанести вред.

Вот чек-лист того, что стоит убрать из арсенала ребенка:

  • физически опасные игрушки — мелкие детали, токсичные материалы, резкие запахи;
  • эмоционально давящие — например, игрушка, требующая «правильного» поведения (кукла, которая «обижается», если ребенок ее не гладит);
  • поощряющие пассивное потребление — если игрушка заставляет только нажимать кнопку и смотреть, но не развивает воображение.

Старайтесь не вводить запреты, а наблюдать, как ребенок играет:

  • о чем он рассказывает?
  • какие сценарии придумывает?

Именно это дает понимание его внутреннего мира и страхов.

Вместо того, чтобы бояться плохих игрушек, лучше разговаривать с детьми, стимулировать самостоятельные размышления. Если у ребенка в руках Хагги Вагги, спросите: «Чем он тебе нравится?», «Какую историю ты про него придумал?» — и вы удивитесь, какие идеи стоят за детской игрой.