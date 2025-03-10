В России хотят запретить кукол Барби, игрушек из «Шрека» и «Корпорации монстров»

Кто и почему предложил запретить некоторые детские игрушки
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова выступила против детских игрушек от компании Mattel, производящей кукол Барби. «Эта компания продает нам чуждые деструктивные ценности, а на эти деньги еще воюет против нас», — заявила политик.
По ее мнению, опасность для детей также несут в себе игрушки в виде персонажей «Шрека» и «Корпорации монстров», а также Хагги Вагги — он, как убеждена чиновница, и провоцирует энурез, или недержание мочи.
Мнение Яны Лантратовой разделили и другие политики — например, министр образования Сергей Кравцов, призвавший создать в России специальный перечень разрешенных игрушек как минимум для детских садов. «Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях, — сказал он. — Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях».
Вдохновением для таких игрушек могут быть персонажи сказок, представители разных профессий, а также герои, которые среди живут нас, от участников СВО до медработников, волонтеров и космонавтов.
Что на самом деле воспитывает детей
Давайте развеем миф и большой страх родителей: игрушки не воспитывают детей — их воспитываем мы, среда и культура. Если бы сами по себе куклы, роботы или монстры могли внушать конкретные идеи, то поколение, игравшее в «солдатики», выросло бы исключительно агрессивным, а те, кто играл в кукол Барби, поголовно становились бы домохозяйками. Игрушки — лишь платформа для игры, они не определяют ее сценарий. Например, одна и та же игрушка может быть использована для «отработки» сценария дружбы и вражды.
Почему дети любят страшные игрушки
Родители часто переживают, что именно страшные игрушки так нравятся их чадам. Здесь есть важный психологический момент: страшные образы на самом деле помогают справляться со страхами. Дети во все времена любили сказки про Бабу-Ягу и Кощея, мультики про привидений.
Персонажи вроде Хагги Вагги дают возможность исследовать страшное, но в безопасной среде.
Все просто: если ребенок боится игрушки, он в нее не играет. А если она ему нравится, значит, нашел в ней что-то притягательное, связанное с собственным внутренним миром.
Могут ли игрушки воспитывать
С экранов часто говорят, что правильные игрушки помогут воспитать традиционные ценности. Если купить ребенку плюшевого мишку, но оставить в семье психологическое насилие (гиперконтроль, нравоучения, критику), традиционные игрушки не помогут. И наоборот: если ребенок растет в среде заботы, его мнение уважают и учат понимать эмоции, то даже играя с монстрами, он вырастет эмпатичным и добрым.
Самая главная моя мысль: ценности формируются не через игрушки, а через отношения с родителями, разговоры, личный пример.
Как правильно следить, во что играет ребенок
Да, некоторые игрушки действительно могут нанести вред.
Вот чек-лист того, что стоит убрать из арсенала ребенка:
- физически опасные игрушки — мелкие детали, токсичные материалы, резкие запахи;
- эмоционально давящие — например, игрушка, требующая «правильного» поведения (кукла, которая «обижается», если ребенок ее не гладит);
- поощряющие пассивное потребление — если игрушка заставляет только нажимать кнопку и смотреть, но не развивает воображение.
Старайтесь не вводить запреты, а наблюдать, как ребенок играет:
- о чем он рассказывает?
- какие сценарии придумывает?
Именно это дает понимание его внутреннего мира и страхов.
Вместо того, чтобы бояться плохих игрушек, лучше разговаривать с детьми, стимулировать самостоятельные размышления. Если у ребенка в руках Хагги Вагги, спросите: «Чем он тебе нравится?», «Какую историю ты про него придумал?» — и вы удивитесь, какие идеи стоят за детской игрой.