В России хотят ввести новую систему оплаты труда учителей

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях», — приводит РИА Новости слова зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме.
Также отмечается, что по итогам 2023 года показатель оплаты труда педагогов составил 12% к 2022 году.
Ранее стало известно, что в Московской области начали принимать заявки тренеров-преподавателей на участие в программе «Социальная ипотека», которую проводят по госпрограмме «Жилище».