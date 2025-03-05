В России хотят ввести новую систему оплаты труда учителей

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях», — приводит РИА Новости слова зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме.