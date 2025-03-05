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В России хотят ввести новую систему оплаты труда учителей

В правительстве России заявили о введении новой системы оплаты труда для учителей в 2026 году.

Источник: Getty Images via Unsplash+

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во всех образовательных организациях», — приводит РИА Новости слова зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме.

Также отмечается, что по итогам 2023 года показатель оплаты труда педагогов составил 12% к 2022 году.

Ранее стало известно, что в Московской области начали принимать заявки тренеров-преподавателей на участие в программе «Социальная ипотека», которую проводят по госпрограмме «Жилище».