В России хотят ввести маркировку спортивного питания

Недавно Роскачество провело мониторинг рынка спортпита. Оказалось, что только 10% продукции, или 161 товар, имеет свидетельство о госрегистрации (СГР) на питание для спортсменов, то есть может по праву считаться спортивным питанием. Еще 22%, или 356 товаров, имеют СГР, но не на спортивное питание, а на реализацию как БАД.