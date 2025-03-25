В России хотят ввести маркировку спортивного питания

Согласно предварительному плану, уже в начале осени участники рынка должны будут зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак». Продавать новые партии товаров, помеченные дата-матрикс кодом, будут уже в октябре.
Как сообщают в Госдуме, спортивное питание нужно маркировать для того, чтобы покупатели были уверены в том, что они принимают.
Известно, что до 50% такой продукции приходится на контрафакт. «Эта тема очень важна, потому что она касается не только экономики, но и здоровья миллионов людей», — цитирует Госдуму Роскачество.
Когда продукт включат в систему маркировки, можно будет отслеживать весь жизненный цикл продукта — от производителя до потребителей. Это сделает рынок более прозрачным, а также поможет защитить здоровье людей.
Недавно Роскачество провело мониторинг рынка спортпита. Оказалось, что только 10% продукции, или 161 товар, имеет свидетельство о госрегистрации (СГР) на питание для спортсменов, то есть может по праву считаться спортивным питанием. Еще 22%, или 356 товаров, имеют СГР, но не на спортивное питание, а на реализацию как БАД.
А вот 29% продукции спортпита (469 товаров) продается с нарушениями. Эти товары продаются с декларацией на пищевую добавку вместо СГР (таких выявлено 46) или имеют чужое либо аннулированное СГР. Еще 29% продукции реализуют вообще без документов. Это 473 товара.
10% товаров (178 единиц) продают с подтверждающими документами, но не на спортивное питание.
К слову, серьезнее относиться к здоровью стали не только чиновники, но и само население. Это ранее выяснили аналитики.