В России хотят вернуть обязательные штампы о браке в паспортах

Он предложил эту идею в беседе с «Абзацем». По его мнению, это будет способствовать укреплению института семьи и более ответственному отношению людей к рождению детей. Иванов заявил, что штамп — это не просто чернильный оттиск, а государственное подтверждение статуса человека, «его семейной ответственности». Изменения позволят избежать обмана и недоразумений, ведь каждый человек сможет проверить, свободен ли его партнер для создания семьи.
«В наш цифровой век, когда личное общение подменяется виртуальным, а понятие семьи пытаются размыть, мы обязаны вернуть ясность и прозрачность в фундаментальные человеческие отношения», — заявил Иванов.
Кроме того, он предложил указывать в паспорте группу крови и резус-фактор. Это повысит медицинскую грамотность россиян. Также это нужно для осознанного планирования семьи, считает депутат. Документ должен сообщать жизненно важную информацию о своем владельце, подчеркнул он.
Иванов отметил, что резус-конфликт при беременности может быть опасен. Если молодые люди будут заранее знать о риске, они будут морально подготовлены и смогут вовремя обратиться к врачам, чтобы медицина помогла им родить здорового ребенка, пояснил депутат.