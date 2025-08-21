В России хотят вернуть обязательные штампы о браке в паспортах

Он предложил эту идею в беседе с «Абзацем». По его мнению, это будет способствовать укреплению института семьи и более ответственному отношению людей к рождению детей. Иванов заявил, что штамп — это не просто чернильный оттиск, а государственное подтверждение статуса человека, «его семейной ответственности». Изменения позволят избежать обмана и недоразумений, ведь каждый человек сможет проверить, свободен ли его партнер для создания семьи.