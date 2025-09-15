В России хотят в два раза повысить один из штрафов для водителей

В разговоре с «Абзацем» он отметил, что штрафы, которые существуют сейчас, несопоставимы с потенциальной угрозой. Размер взыскания за непропуск пешехода даже ниже, чем за неправильно припаркованный автомобиль.
«Штрафы за то, что человек припарковался на месте для инвалидов или без разрешения встал на место для платной стоянки, не успел вложить деньги, не смог оформить эту оплату, — 5 тысяч рублей», — сказал Соколов.
Он отметил, что число аварий, связанных с этим нарушением, уменьшается. Однако на зебрах все равно часто происходят ДТП.
По мнению Соколова, нужно пересмотреть правила дорожного движения. Он подчеркнул, что размер штрафа должен основываться на угрозе, которую несет какое-то действие, не соответствующее ПДД.
По его словам, взыскание в 2,5 тысячи рублей не равнозначно опасности, которую несет с собой водитель, не останавливающийся на пешеходном переходе.
«Штраф должен быть не меньше 5 тысяч рублей для человека, который не уступил дорогу пешеходу», — заявил Соколов.
