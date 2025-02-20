В России хотят увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Соответствующий законопроект на публичное обсуждение вынесло Министерство транспорта России. Ведомство предлагает:
- повысить штраф за неоплату проезда по платным дорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых автомобилей и с 5 до 30 тысяч рублей — для грузовиков;
- ввести штраф в 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков;
- отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.
В министерстве заявляют, что нынешние штрафы равны стоимости проезда или ниже нее. Этим пользуются недобросовестные водители, погашая только штраф, но не выплачивая задолженность за проезд.
Согласно статистике, в установленный законом пятнидневный срок не оплачивается 57% проездов по госномеру.
Ведомство надеется, что новые штрафы защитят интересы добросовестных автовладельцев и помогут развить транспортную инфраструктуру.
Ранее водителей предупредили о штрафах, действующих в Беларуси. Там в городе и на трассе установлено много камер. Все нарушения вносятся в базу данных, водителя могут заставить оплатить все долги сразу за несколько лет.