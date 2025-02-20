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В России хотят увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Размер взысканий намерены повысить значительно. И это еще не все — водителей хотят лишить одной из скидок.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ITAR-TASS

Соответствующий законопроект на публичное обсуждение вынесло Министерство транспорта России. Ведомство предлагает:

  • повысить штраф за неоплату проезда по платным дорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых автомобилей и с 5 до 30 тысяч рублей — для грузовиков;
  • ввести штраф в 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков;
  • отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.

В министерстве заявляют, что нынешние штрафы равны стоимости проезда или ниже нее. Этим пользуются недобросовестные водители, погашая только штраф, но не выплачивая задолженность за проезд.

Согласно статистике, в установленный законом пятнидневный срок не оплачивается 57% проездов по госномеру.

Ведомство надеется, что новые штрафы защитят интересы добросовестных автовладельцев и помогут развить транспортную инфраструктуру.

Ранее водителей предупредили о штрафах, действующих в Беларуси. Там в городе и на трассе установлено много камер. Все нарушения вносятся в базу данных, водителя могут заставить оплатить все долги сразу за несколько лет.