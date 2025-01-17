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Минимальный возраст продажи пиротехники предлагают увеличить до 18 лет

В связи с участившимися случаями травматизма среди подростков, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев инициировал изменение законодательства, предлагая повысить минимальный возраст для покупки пиротехнических изделий с 16 до 18 лет.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

«По всей стране наблюдаются трагические случаи, связанные с неосторожным использованием пиротехники подростками. Так, на Кубани школьнику оторвало два пальца в результате взрыва петарды, которую он пытался разжечь. За девять дней новогодних каникул в Подмосковье пострадали минимум 10 школьников из-за неосторожного обращения с петардами и фейерверками», — объяснил в документе Гусев.

Депутат подчеркнул, что текущие меры предосторожности и возрастные ограничения не являются достаточными для предотвращения подобных происшествий. По его мнению, повышение минимального возраста для покупки пиротехнических изделий поможет значительно снизить риски и защитить молодежь от опасных последствий.

Ранее сообщалось, что в больницу Краснодара за новогодние праздники доставили пятерых пострадавших от взрывов петард.