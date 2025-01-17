Минимальный возраст продажи пиротехники предлагают увеличить до 18 лет

«По всей стране наблюдаются трагические случаи, связанные с неосторожным использованием пиротехники подростками. Так, на Кубани школьнику оторвало два пальца в результате взрыва петарды, которую он пытался разжечь. За девять дней новогодних каникул в Подмосковье пострадали минимум 10 школьников из-за неосторожного обращения с петардами и фейерверками», — объяснил в документе Гусев.