Минимальный возраст продажи пиротехники предлагают увеличить до 18 лет

«По всей стране наблюдаются трагические случаи, связанные с неосторожным использованием пиротехники подростками. Так, на Кубани школьнику оторвало два пальца в результате взрыва петарды, которую он пытался разжечь. За девять дней новогодних каникул в Подмосковье пострадали минимум 10 школьников из-за неосторожного обращения с петардами и фейерверками», — объяснил в документе Гусев.
Депутат подчеркнул, что текущие меры предосторожности и возрастные ограничения не являются достаточными для предотвращения подобных происшествий. По его мнению, повышение минимального возраста для покупки пиротехнических изделий поможет значительно снизить риски и защитить молодежь от опасных последствий.
Ранее сообщалось, что в больницу Краснодара за новогодние праздники доставили пятерых пострадавших от взрывов петард.