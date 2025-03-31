В России хотят разрешить убивать бездомных животных. Почему эта инициатива вызывает споры в соцсетях?

Когда человек сталкивается с чем-то, что вызывает у него внутренний конфликт, он часто прибегает к механизмам психологической защиты. Например, когнитивному искажению «обесценивание»: если зоозащитник говорит о необходимости гуманного регулирования численности животных, то противник может воспринять это как «наивные бредни», чтобы не испытывать дискомфорт от своего мнения. Рационализация также играет роль — человеку проще оправдать свою ненависть к зоозащитникам, чем признать, что его реакция продиктована страхами и тревогой.