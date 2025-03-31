В России хотят разрешить убивать бездомных животных. Почему эта инициатива вызывает споры в соцсетях?

Какой закон хотят принять
В марте 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который разрешает убийство бездомных животных. Инициатива позволит региональным властям самостоятельно решать, что делать с собаками и кошками после определенного срока их нахождения в приютах — содержать дальше или уничтожать. Таким обозами, регламент, по которому бесхозных животных отлавливали, стерилизовали и затем выпускали на свободу, будет отменен. Когда именно пройдут слушания будущего законопроекта, на момент написания этого материала неизвестно — по данным «Ведомостей», их перенесли с середины марта на неопределенный срок.
Целью нового закона, по словам чиновников, является «защита граждан от нападения бездомных животных». «Высшая ценность — это человек, ребенок, который себя не может защитить. И не надо здесь уравнивать с животными», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты также отметили, что нынешняя система ОСВ — отлова, стерилизации и возвращения на волю — «на практике» не позволяет обеспечить безопасность россиян. Кроме того, статистика Следственного комитета РФ показывает, что всего за два года число случаев нападения бездомных животных на людей выросло в 6,5 раз — в 2024 году было заведено 408 уголовных дел в связи с такими происшествиями.
Почему закон вызвал критику
Проект вызвал широкий резонанс в обществе — многие зоозащитники выступили против закона об умерщвлении бездомных животных, назвав его антигуманным и жестоким, а также обратив внимание на его сомнительную эффективность.
«Возможный закон запускает бесконечный процесс их убийства, при этом общую численность это не сократит. Большинство животных на улицах сейчас — это владельческие выкинутые особи или их потомство. Пока не будет контроля за домашними питомцами, покусы и нападения будут продолжаться», — объясняет специалист Ассоциации «Благополучие животных» по взаимодействию с органами власти Анна Фельдман.
Спорного мнения о законопроекте придерживаются и в Минюсте. Так, идеи депутатов об умерщвлении бездомных животных «нарушают нравственные принципы и принципы гуманности», а также не соответствуют позиции Конституционного суда, который в июле 2024 года назвал уничтожение животных «крайней мерой».
СМИ также уточняют, что есть и регионы, которые выступили против инициативы — например, Белгородская и Нижегородская области, а также Севастополь; впрочем, несколько десятков других регионов, наоборот, идею чиновников поддержали.
«Во многом предлагаемые меры, как массовая эвтаназия, — это попытка обезопасить граждан, но эта мера борется только с последствиями покусов собак и не направлена на системное снижение популяции бездомных животных», — обращает внимание президент благотворительного фонда помощи бездомных животным «Ника» Вера Митина.
Реакция в соцсетях
Позиция россиян по вопросу убийства бездомных животных оказалась неоднозначной. В соцсетях возникли споры между противниками и сторонниками закона.
Первые отмечали, что подобная инициатива не решит проблему безопасности граждан и является слишком жестокой, а ее жертвами могут стать не только бездомные животные, но и домашние питомцы, которые потерялись:
«Не убивать надо животных, а создавать им условия для жизни, а людей, которые так бездушно относятся к животным, наказывать»;
«Лучше бы ввели наказание за выбрасывание животных и бесконтрольное разведение. Если будет наказание денежное или уголовное преследование, тогда люди башкой думать начнут и не будет никого на улице»;
«Их усыпить надо, а что ж с бездомными людьми и детьми так не поступаем? Тоже ведь мешаются»;
«Да я сам живу в городе, где полно бродячих собак. И если в центре они раскормленные и довольные, то на окраине — голодные и злые. И идти в темноте так до дома — очень страшно. И тем не менее, я против убийства собак»;
«Как можно так поступать? Бездомные животные тоже заслуживают защиты и заботы».
Другие же обратили внимание на количество пострадавших от бездомных собак и призвали решить эту проблему как можно скорее.
Они заявили, что нет ничего важнее человеческой жизни, а те, кто выступает за сохранение жизни животным, на самом деле «ненавидят» людей:
«Встретила бы эта зоошиза стаю диких собак в тихом месте, каких-нибудь миксов кавказца с питбулем, — не так бы запели. Дворовых добрых жучек можно и не трогать, а вот эти своры в промзонах однозначно отстреливать»;
«Бродячих животных нужно усыплять. Ну или пусть все эти “защитнички” забирают их к себе домой. Понаделают “приютов”, где животные мучаются, а потом бегают и ноют, что им денег не хватает»;
«Любители животных достали. Прикормят псин, детям не пройти»;
«Добренькие за чужой счет. Плевать им на искалеченных и изуродованных детей и подростков»;
«Вот смешные, им животных жалко, а людей нет».
Кроме того, на портале Change.org в марте 2025 года появилась петиция против принятия законопроекта — всего за месяц ее подписали более 45 тысяч человек. Не обошлось и без уличных акций: одна из них состоялась в Новосибирске, а 15 марта около сотни людей пришли к зданию Приемной президента в Москве с требованием не допустить принятия закона об убийстве домашних животных.
Среди противников инициативы были не только обычные граждане, но и актер Алексей Серебряков. «Объяснить ребенку, почему на улице голодает друг человека — невозможно, — заявил артист журналистам. — Я думаю, собак надо убрать с улиц и предоставить им нормальные условия содержания и ни в коем случае не убивать». Вместе с ним на акции присутствовала и актриса и руководительница приюта «Домашний» Илона Броневицкая. Митинги против закона также прошли в Ижевске, Казани, Хабаровске, Калининграде и Иркутске.
Откуда берется хейт к зоозащитникам
Виктория Суворова, Психолог, КПТ-терапевт, специалист сервиса психотерапии Alter.
Обсуждение бездомных животных и способов регулирования их численности вызывает сильные эмоции и раскалывает общество на два лагеря. Одни требуют защиты животных, другие — их устранения, причем агрессия нередко направляется не на самих животных, а на людей, выступающих за их права. Почему так происходит?
Защитники животных считают, что убийство бездомных собак — жестокое и аморальное решение. Их аргументы строятся на гуманизме, уважении к жизни и поиске альтернативных решений (отлов, стерилизация, приюты). Противники защитников животных подчеркивают, что главной ценностью является безопасность людей, особенно детей, и считают, что собаки на улицах представляют угрозу. Они обвиняют зоозащитников в бездействии, неэффективности и даже в том, что те ставят животных выше людей. Часто они даже выражают ненависть к таким людям — и на то есть несколько причин.
Страх и базовая потребность в безопасности
Часто ненависть к зоозащитникам связана с иррациональным, но очень сильным страхом. Новости о нападениях собак, особенно трагические случаи с детьми, усиливают тревожность и ощущение угрозы. Человек, воспринимая себя потенциальной жертвой, ищет виноватого, и им становятся те, кто, по его мнению, мешает устранить проблему радикальным способом — ликвидацией животных.
Разные системы ценностей
Люди по-разному воспринимают животных: для одних это члены семьи, для других — объект, который не имеет самостоятельной ценности. Это различие порождает конфликт. Защитники животных считают убийство аморальным, их оппоненты — прагматично настроены и рассматривают собак как угрозу. Когда встречаются две такие несовместимые позиции, возникает сильное эмоциональное напряжение.
Принцип «свой-чужой» и упрощение
Людям свойственно разделять мир на «мы» и «они». Зоозащитников часто воспринимают как «чужих» — людей с навязанными идеалами, которые мешают привычному укладу жизни. Это упрощение помогает избегать сложных дискуссий и поддерживать привычную картину мира.
Чувство бессилия и обреченности
Некоторые агрессивно настроенные люди испытывают ощущение, что их голос не слышат. Они видят бездомных собак на улицах, боятся за себя и своих детей, но не знают, как повлиять на ситуацию. При этом зоозащитники кажутся им более организованными, активными и «навязывающими свое мнение». Это вызывает раздражение и агрессию, потому что человек хочет, чтобы его страхи признавались обоснованными, а не отвергались.
Медийный эффект
Некоторые случаи, связанные с зоозащитниками, становятся вирусными. Например, когда кто-то оправдывает нападение собак на человека или обвиняет жертву. Под новостью о том, что собака напала на ребенка, был комментарий: «Жаль, что пес просто покусал, а не загрыз. Сам виноват».
Такие инциденты создают стереотип «фанатиков», которые якобы не ценят человеческую жизнь. Медиа усиливают этот образ, и многие начинают воспринимать всех зоозащитников через эту призму, даже если большинство из них придерживаются взвешенной позиции.
Психологическая защита и рационализация
Когда человек сталкивается с чем-то, что вызывает у него внутренний конфликт, он часто прибегает к механизмам психологической защиты. Например, когнитивному искажению «обесценивание»: если зоозащитник говорит о необходимости гуманного регулирования численности животных, то противник может воспринять это как «наивные бредни», чтобы не испытывать дискомфорт от своего мнения. Рационализация также играет роль — человеку проще оправдать свою ненависть к зоозащитникам, чем признать, что его реакция продиктована страхами и тревогой.