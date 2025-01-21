В России хотят ограничить использование иностранных слов

В России стартовали работы по введению ограничений на использование иностранных слов. По информации из Telegram-канала Госдумы, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реализацией норм закона о защите русского языка после его принятия. В рамках работы группы планируется привлечь экспертов из профильных отраслей для обсуждения и доработки инициативы.
«Язык — это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно. (…) Проработаем все вопросы и вместе с первым чтением примем постановление Госдумы, в котором обозначим направления по доработке законопроекта ко второму чтению», — отметил Володин.
Напомним, что в ноябре президент России Владимир Путин, выступая перед Советом по русскому языку и языкам народов России, заявил о необходимости «существенной переработки» закона о языках, принятого в 1991 году, с целью приведения его в соответствие с современными реалиями.
Кроме того, стало известно, что Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России, на основе которой будет создан реестр языков.
Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроекты, защищающие суверенитет РФ от иноагентов.