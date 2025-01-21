В России хотят ограничить использование иностранных слов

В России стартовали работы по введению ограничений на использование иностранных слов. По информации из Telegram-канала Госдумы, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реализацией норм закона о защите русского языка после его принятия. В рамках работы группы планируется привлечь экспертов из профильных отраслей для обсуждения и доработки инициативы.