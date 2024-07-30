В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков

Он также рассказал, что первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился. Пока он относится только к счётчикам электрической энергии, но аналогичная работа ведётся и по другим областям.