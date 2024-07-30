В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков

«Мы считаем, что делать акцент нужно не на умных счетчиках, а на интеллектуальных системах коммерческого учета. Когда всё в рамках единой системы проверяет друг друга и с помощью технологий искусственного интеллекта может понять, в какой точке что-то не так с показателями», — сказал Шалаев.
По его словам, такая система сама будет «давать оценку необходимости проводить поверку не жестко по истечению срока межповерочного интервала, а с учетом показаний смежных счетчиков и каналов в “умной системе”. “В такой системе мы вообще уйдём от самого понятия межповерочного интервала”, — добавил он.
Руководитель Росстандарта уточнил, что любой счетчик, даже если у него есть система встроенной диагностики, всё равно является физическим устройством, которое подвержено старению. Со временем его метрологические характеристики становятся хуже, «хотим мы или нет», констатировал Шалаев.
Он также рассказал, что первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился. Пока он относится только к счётчикам электрической энергии, но аналогичная работа ведётся и по другим областям.