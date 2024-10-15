В России готовят законопроект о контроле над квадробингом. Что происходит

В России начали разработку законопроекта, устанавливающего контроль над субкультурой квадроберов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова. По словам депутата и артиста, «квадробинг не полезен, для наших детей есть куча других способов себя занять».
«Когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», — приводит агентство высказывание Майданова.
Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов заявил, что отцовское сообщество серьезно относится к вопросу возникшей тенденции пародии животных.
«Происходят совершенно противоестественные вещи, когда бабушка или мама ведет за поводок своего ребенка, который прыгает как кошечка», — высказался Коченов.
О том, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства», ранее сообщила депутат Яна Лантратова. По ее словам, в России существуют целые сообщества квадроберов, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд». Депутат отметила, что отвечать за это должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике.
Квадробика зародилась в Японии. Там японский спортсмен Кеничи Ито еще в 2008 установил рекорд, пробежав на четвереньках 100-метровую дистанцию за 18,58 секунды, а позднее он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав 100-метровку на четвереньках за 15,71 секунды. Как субкультура квадробика стала популярной в США во многом благодаря социальным сетям и платформе TikTok.
Психолог Антонина Перекрестова в разговоре с РБК Life отметила, что квадробика позволяет детям сбежать от реальности. По ее словам, к этой субкультуре присоединяются ребята, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов.
«В это легко вовлекаются дети, у которых проблемы в общении с ровесниками, нет территории для комфортного отдыха и игр со сверстниками, не организовано вовлечение в интеллектуальное и физическое развитие. Проще говоря, выделиться реальными успехами в учебе и спорте трудно, зато легко и весело подражать яркой подвижной группе в масках зверей».
Культуру квадробинга предлагала запретить представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина. Она отметила, что чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их.
Ранее в Японии блогер стал звездой соцсетей, после того как «превратился» в собаку. Он купил себе невероятно реалистичный костюм колли и изучил повадки животного и начал гулять в таком виде по улицам Токио. Свое лицо он всегда скрывает, как и не афиширует увлечение среди коллег и друзей, опасаясь насмешек. Хотя, уверяет, что родные отнеслись с пониманием. Позднее он признался, что хочет превратиться в другое существо, подходящее по размеру, и рассматривает варианты. В том числе он не исключает вероятности стать пандой или медведем.