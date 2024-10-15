В России готовят законопроект о контроле над квадробингом. Что происходит

Ранее в Японии блогер стал звездой соцсетей, после того как «превратился» в собаку. Он купил себе невероятно реалистичный костюм колли и изучил повадки животного и начал гулять в таком виде по улицам Токио. Свое лицо он всегда скрывает, как и не афиширует увлечение среди коллег и друзей, опасаясь насмешек. Хотя, уверяет, что родные отнеслись с пониманием. Позднее он признался, что хочет превратиться в другое существо, подходящее по размеру, и рассматривает варианты. В том числе он не исключает вероятности стать пандой или медведем.