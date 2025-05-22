В России готовят шесть новых законов о мусорной реформе

«Многое из того, что было прописано в резолюции прошлого — десятого — конгресса, уже реализуется на практике. Сейчас, например, вводим цифровизацию в систему экомониторинга, началась реализация лесоклиматических проектов, продолжается совершенствование законодательства в сферах обращения с отходами производства и потребления, с медицинскими отходами, приняты соответствующие федеральные законы», — отметила Матвиенко.
Она добавила, что за последние два года достигнут прогресс в экологической политике, включая оздоровление рек, экопросвещение и адаптацию к изменению климата. «Многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО», — уточнила спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что экологические инициативы требуют времени и контроля, а также взаимодействия с правительством и надзорными органами. По ее словам, Россия демонстрирует системный подход к решению экологических проблем, соответствующий мировым трендам.
«Это не может быть заботой отдельных служб или ведомств. Каждый россиянин должен перестроить менталитет и приложить усилия для решения экологических проблем», — заключила Матвиенко.
Ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова напомнила, что мытье автомобилей на парковках и во дворах многоквартирных домов может обернуться для жителей штрафом до 5 тысяч рублей. Она уточнила, что такие действия наносят серьезный вред экологии.