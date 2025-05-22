В России готовят шесть новых законов о мусорной реформе

Она добавила, что за последние два года достигнут прогресс в экологической политике, включая оздоровление рек, экопросвещение и адаптацию к изменению климата. «Многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО», — уточнила спикер Совфеда.