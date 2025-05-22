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В России готовят шесть новых законов о мусорной реформе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 году парламент планирует принять шесть важных законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом она рассказала в интервью накануне XI Невского международного экологического конгресса, который проходит 22—23 мая в Санкт-Петербурге.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

«Многое из того, что было прописано в резолюции прошлого — десятого — конгресса, уже реализуется на практике. Сейчас, например, вводим цифровизацию в систему экомониторинга, началась реализация лесоклиматических проектов, продолжается совершенствование законодательства в сферах обращения с отходами производства и потребления, с медицинскими отходами, приняты соответствующие федеральные законы», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что за последние два года достигнут прогресс в экологической политике, включая оздоровление рек, экопросвещение и адаптацию к изменению климата. «Многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО», — уточнила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что экологические инициативы требуют времени и контроля, а также взаимодействия с правительством и надзорными органами. По ее словам, Россия демонстрирует системный подход к решению экологических проблем, соответствующий мировым трендам.

«Это не может быть заботой отдельных служб или ведомств. Каждый россиянин должен перестроить менталитет и приложить усилия для решения экологических проблем», — заключила Матвиенко.

Ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова напомнила, что мытье автомобилей на парковках и во дворах многоквартирных домов может обернуться для жителей штрафом до 5 тысяч рублей. Она уточнила, что такие действия наносят серьезный вред экологии.