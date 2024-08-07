В России готовят издание энциклопедии буддизма

«Трактовки разных терминов и понятий в разных религиозных традициях буддизма могут быть разными. Ценность того, что мы делаем, — это сопоставить, как в разных культурах и разные времена воспринимаются одни и те же понятия. До конца года мы должны опубликовать несколько десятков “пробных” статей и обсудить с учеными, насколько они читабельны. Потому что это должен быть не “сухой” материал, как в классической энциклопедии, а материал, по которому можно было бы обучаться и вести исследования», — заключил Маслов, добавив, что в печатном виде, который будет обсуждаться после подготовки электронной версии, объем энциклопедии может составить 8−10 томов.