В России готовят издание энциклопедии буддизма

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Энциклопедия буддизма, которая станет первым объемным изданием в этой области, готовится к публикации в России. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Первая крупная буддийская энциклопедия будет издана в России. В ней будут сопоставляться различные культурные подходы, позиции, понятия, [будут представлены] известные деятели, которые участвовали в развитии буддизма. Это работа на много лет, в которой задействованы и исследователи, и наши буддийские коллеги», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению II международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», который пройдет с 12 по 14 августа в Республике Бурятия.
Маслов добавил, что в России также заработал сайт, где собраны научные работы в этой области. К изданию готовится и российский научный журнал, посвященный исследованиям аспектов буддизма.
«Нам нужен новый приток знаний той традиции, которая, в том числе, была частью культурной традиции России», — добавил он.
Электронный формат
В беседе с корреспондентом ТАСС Маслов отметил, что объем издания составит около 2 тыс. словарных статей. Работа над электронным вариантом, который будет опубликован первым, уже ведется.
«Работа идет не по буквам, а по основным понятиям. Энциклопедия также будет включать в себя иллюстрации — трактовки буддийских символов и так далее. Кросс-ссылки будут выводить [пользователя] на основные буддийские тексты, которые будут загружены в систему. Я думаю, что работа [над изданием] будет вестись как минимум шесть-семь лет», — уточнил он.
Помимо российских исследователей, к созданию энциклопедии будут привлечены ученые из Шри-Ланки и Камбоджи, также ведутся переговоры с коллегами из Китая.
«Трактовки разных терминов и понятий в разных религиозных традициях буддизма могут быть разными. Ценность того, что мы делаем, — это сопоставить, как в разных культурах и разные времена воспринимаются одни и те же понятия. До конца года мы должны опубликовать несколько десятков “пробных” статей и обсудить с учеными, насколько они читабельны. Потому что это должен быть не “сухой” материал, как в классической энциклопедии, а материал, по которому можно было бы обучаться и вести исследования», — заключил Маслов, добавив, что в печатном виде, который будет обсуждаться после подготовки электронной версии, объем энциклопедии может составить 8−10 томов.