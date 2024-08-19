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В России два человека выиграли в лотерею по 50 млн руб. Подробности

Известно, что победители живут в Псковской и Тульской областях.

Источник: РИА "Новости"

Двое жителей Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн руб., пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу всероссийских гослотерей «Национальная Лотерея», которую организует Минфин России. Они разделят пополам суперприз в размере 100 млн руб. Розыгрыш прошел 18 августа в честь сотого тиража одной из флагманских лотерей.

Известно, что победители приобрели счастливые лотерейные билеты в отделениях почты.

Суперприз в размере от 100 млн руб. разыгрывали до этого случая уже семь раз.

В январе стало известно о том, что житель Тюмени выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Позднее выяснилось, что куш сорвала семья логопеда и токаря — Светланы и Юрия Семенова.

Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов на тираж «Новогоднего миллиарда» в Тюмени в декабре 2023 года. Один из них он вручил жене со словами «Выигрыш делим поровну». Уже 12 января супруги приехали в столицу для оформления приза.

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — говорит Светлана Семенова.

До этого 1 млрд руб. выиграл слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Он несколько месяцев не мог поверить в удачу и не приходил за выигрышем.