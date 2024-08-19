В России два человека выиграли в лотерею по 50 млн руб. Подробности

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — говорит Светлана Семенова.