В России два человека выиграли в лотерею по 50 млн руб. Подробности

Двое жителей Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн руб., пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу всероссийских гослотерей «Национальная Лотерея», которую организует Минфин России. Они разделят пополам суперприз в размере 100 млн руб. Розыгрыш прошел 18 августа в честь сотого тиража одной из флагманских лотерей.
Известно, что победители приобрели счастливые лотерейные билеты в отделениях почты.
Суперприз в размере от 100 млн руб. разыгрывали до этого случая уже семь раз.
В январе стало известно о том, что житель Тюмени выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Позднее выяснилось, что куш сорвала семья логопеда и токаря — Светланы и Юрия Семенова.
Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов на тираж «Новогоднего миллиарда» в Тюмени в декабре 2023 года. Один из них он вручил жене со словами «Выигрыш делим поровну». Уже 12 января супруги приехали в столицу для оформления приза.
«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — говорит Светлана Семенова.
До этого 1 млрд руб. выиграл слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Он несколько месяцев не мог поверить в удачу и не приходил за выигрышем.