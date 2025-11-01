В России допустили поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа

Военный эксперт выразил мнение, что таким образом европейские страны подставляют американского лидера относительно его взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Матвийчук вместе с тем объяснил, что Киев в настоящее время не использует Tomahawk, так как обслуживать ракеты должны представители США из-за секретной информации о системе управления.