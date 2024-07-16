В России действует единый реестр многодетных семей

В реестр уже внесли более 2 млн семей, и работа продолжается. Семьи, включенные туда, будут получать удостоверение многодетной семьи. Единая форма документа утверждена. Предполагается, что она будет выдаваться через Госуслуги со следующего года. Многодетные семьи в РФ могут получать выплаты и другие льготы.