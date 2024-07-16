В России действует единый реестр многодетных семей

С 1 июля 2024 года в России начал действовать единый реестр многодетных семей. Эксперты портала «Роскачество» рассказали, для чего он создан.
В этот реестр вносят семьи, в которых растут трое и более детей. Это помогает упростить общение многодетных родителей с государством и гарантирует, что они вовремя получат положенные льготы.
В реестр уже внесли более 2 млн семей, и работа продолжается. Семьи, включенные туда, будут получать удостоверение многодетной семьи. Единая форма документа утверждена. Предполагается, что она будет выдаваться через Госуслуги со следующего года. Многодетные семьи в РФ могут получать выплаты и другие льготы.
По словам экспертов, с 1 января 2025 года реестр планируют начать использовать для того, чтобы предоставлять льготы без дополнительного сбора документов. Иными словами, если семья внесена в этотф список, этого будет достаточно для получения поддержки.
Кстати, на пособия и выплаты могут рассчитывать также студенты с детьми. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Айгуль Сабитова